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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 5'inci sezon afişi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekorları kıran fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon afişi izleyici ile buluştu.

        Göz alıcı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Kızılcık Şerbeti’nin ikonik haline gelen afişi büyük beğeni topladı.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' 18 Eylül Cuma günü saat 20.00’de sürprizlerle dolu yeni sezon ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında başlıyor.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #dizi
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