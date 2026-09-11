Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada sanığın avukatı, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi ile tazminat karşılığında anlaştıklarını, aynı şekilde diğer müştekiler ile de belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini belirtti.

İHA'nın haberine göre kazaya ilişkin alınan kaza ile ölüm arasında illiyet bağı olduğuna dair rapor dava dosyasına eklendi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kontrolündeki aracın yol kenarında arıza nedeniyle park halindeki 3 adet ATV tipi araca çarptığı kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan ABD'de tutuklu sanık Cihantimur katılmazken, müştekiler Özer ve Pervin Aci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay sırasında kazaya şahit olan tanıkların beyanları alındı.

REKLAM

"FARK EDİLMESİ İÇİN ARACIN IŞIKLARINI YAKTIK"

Duruşmada, ‘tanık' sıfatıyla beyanda bulunan Hasan Topal, ATV araçlarla aralarında Oğuz Murat Aci'nin de bulunduğu 5 araçla yola çıktığını belirterek, "Yola çıktıktan sonra Kemerburgaz sapağında benzin aldık. Süleyman Keçici arkadaşımızın aracı arızalandı. Biz, Oğuz abinin aracının yönünü değiştirerek, ışıklarını yaktık, karşıdan gelen aracın bizi fark etmesi için. Tam arızayı giderdikten sonra fren ve kayma sesi duydum. O darbeyle ben kendimi kaybettim. Yerde yattığımı hatırlıyorum. O andan sonrasını tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"VİRAJDA BİR ARAÇ GÖRMEMİZLE BİZE ÇARPMALARI BİR OLDU"

Tanık Süleyman Keçici ise orman yolunda yakıt aldıktan sonra ATV aracının arızalandığını belirterek, "Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu. Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi" diye konuştu.

REKLAM

Müşteki Pervin Aci, tanık Süleyman Keçici'ye, "Siz, bir bayana, ‘beni çıkarır mısınız' demişsiniz, bayan ise ‘benim ayaklarıma diken batar' demiş. Bu ifadeniz doğru mu?" şeklinde soru yöneltti. Tanık Keçici soruyu, "Ben hatırladığım her şeyi anlattım. Böyle bir beyanım ifadelerimde yok. Böyle bir şey yaşanmadı" dedi. Cumhuriyet Savcısı tanığa, aracın dönemece girip, müştekilere çarpma arasındaki süreyi sordu. Tanık Keçici, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey. Ben en başta 120-130 kilometre hızla geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

TAZMİNAT KARŞILIĞINDA ANLAŞMA TEKLİFİ

Savunma yapan sanık avukatları, tanıkların beyanları arasına çelişki olduğunu, kazada müştekilerin kusurlu olduğunu iddia ederek, kazaya ilişkin ek rapor alınmasını talep etti. Öte yandan, sanık Timur Cihantimur'un avukatı, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi ile tazminat karşılığında anlaştıklarını, aynı şekilde diğer müştekiler ile de belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini belirtti.

Duruşmada, mahkeme başkanı, kazaya ilişkin yeni bir rapor alındığını, raporda kaza ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu ve raporun dava dosyasına eklendiğini söyledi. Rapora ilişkin beyanda bulunan müşteki baba Özer Aci, "Rapora katılıyorum, kaza ile ölüm arasında bağ vardır. Kazanın olduğu yerden defalarca geçtim. O yol maksimim 90 kilometre hızla gidilebilir bir yer" dedi.

REKLAM

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.