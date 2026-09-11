Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmış ancak maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası büyük bir sürpriz ile karşılanmıştı.

Yaşanan sürecin ardından taraflar görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yola devam edileceğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.



Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/tY8sOFX6Kb — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 11, 2026

İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA EDİYORUM

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."

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Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklama;

"BENİM HABERİM YOKTU"

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"