Türkiye'de hafta sonu sıcak geçecek, batıda yeni hafta yağışla başlayacak

Türkiye'de yaz havası henüz tamamen sona ermese de, sonbaharın etkileri kendini göstermeye başladı. Sabah ve gece saatlerinde hissedilen serinlik artarken, önümüzdeki günlerde özellikle batı bölgelerinde yağmur ve serin rüzgarlar etkili olacak.

Avrupa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından mevsim normallerine dönüş yaşanırken, Türkiye'de ise 12 Eylül Cumartesi günü genel olarak güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde sıcaklıklar temmuz ayını aratmayacak seviyelerde seyredecek.

Ancak günlerin bir bölümü yaz sıcaklarını hissettirirken, sabah ve gece saatlerinde sonbahar serinliği etkisini artırıyor. Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklar şimdiden 0 derecenin altına düşmeye başladı.

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KARADENİZ'DE NEMLİ SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR

Bu yaz özellikle Doğu Karadeniz'de güneşli günlerin az olduğunu belirten meteoroloji değerlendirmelerine göre, bölgede sıcaklardan çok yüksek nem etkili oldu.

Hafta sonu ise Karadeniz'de yaz havası yeniden hissedilecek. Cumartesi ve pazar günleri güneş altında sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ YAĞMUR İHTİMALİ

Batı bölgelerinde uzun süren sıcak havanın ardından yağışlı hava etkisini gösterecek.

13 Eylül Pazar günü Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda yağmur ihtimali bulunuyor. İstanbul'da pazar akşam saatlerinde yağışların etkili olabileceği tahmin edilirken, sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenmiyor.

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İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinde gündüz sıcaklıklarının 28 derece, gece sıcaklıklarının ise 19 derece civarında olması bekleniyor.

Pazar günü İstanbul Boğaz çevresinde de yağış ihtimali bulunurken, Çanakkale ve Ayvalık çevresinde yağmur ihtimali daha düşük görünüyor. Balıkesir merkez çevresinde ise yerel yağışlar bekleniyor.

OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

14 Eylül Pazartesi günü İstanbul ve Kocaeli çevresinde sabah 07.00 ile 15.00 saatleri arasında orta kuvvette yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

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Okulların açılacağı gün İstanbul'da kuvvetli sağanak ya da fırtına beklenmezken, öğle saatlerinde rüzgarın etkisini artırabileceği belirtiliyor.

ANKARA VE EGE'DE SICAK HAVA SÜRÜYOR

Ankara'da gelecek 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Başkentin kuzey ilçelerinde pazartesi öğle saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Kentte gündüz sıcaklıklarının 26 ila 31 derece arasında, gece sıcaklıklarının ise 14 ila 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ege kıyıları ve İzmir'de de önümüzdeki 4 gün boyunca yağış öngörülmüyor. Bölgede sıcaklıkların gündüz 32, gece ise 23 derece civarında olması bekleniyor.

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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YEREL SAĞANAK İHTİMALİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hafta sonu güneşli hava etkili olacak.

Ancak Bitlis ve Van çevresinde 13 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde yerel ve kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Bölge genelinde güneşli hava hakim olsa da bazı noktalarda yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

AKDENİZ'DE YAZ HAVASI DEVAM EDECEK

Orta ve uzun vadeli tahminlere göre 17-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde yeniden güneşli bir dönem bekleniyor.

Akdeniz sahillerinde yaz havasının devam edeceği, Antalya ve Adana çevresinde sıcaklıkların 32-35 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ise bölgede birkaç derecelik serinleme yaşanabilir.

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BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

14 Eylül Pazartesi günü Zonguldak, Bartın ve Karadeniz Ereğli çevresinde kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor.

Okulların açılacağı güne denk gelen yağışlar nedeniyle bölgede yaşayanların tedbirli olması öneriliyor. Batı Karadeniz'deki bu yağış dışında Türkiye genelinde önemli bir hava olayı beklenmiyor.