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        Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı! "Gol kararı olsa daha doğru olurdu"

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yı evinde ağırlayan Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardında Trio ekibi, Beşiktaş - Erzurumspor FK maçının tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçti.

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        Emirhan Topçu'nun 21. dakikada attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, 27. dakikada yıldız oyuncusu Leandro Trossard'la farkı 2'ye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Siyah-beyazlı ekip, İlhan Fakılı'nın 82. dakikadaki golüyle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 12'ye yükseltti.

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        Trio ekibi, karşılaşmanın ardından maçta verilen tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.

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        45+1'de Oh ile Mustafa Yumlu arasındaki pozisyon ve Beşiktaş'ın penaltı beklentisi...

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        Bülent Yıldırım: "Korner atışından itibaren iki oyuncu birbirlerini elle yokluyorlar. Özellikle kale arkasından göreceğiz bunu. Bence ikili mücadele, devam kararı doğru. VAR kontrolünden sonra hakem zaten ilk yarıyı bitirdi."

        Aleks Taşçıoğlu: "Bir mücadele var. Hakemin takdir alanı. Devam ettirdi burada. Bülent Yıldırım'ın dediği gibi, hakemin devam kararını destekliyorum."

        Seçim Demirel: "Her iki oyuncunun da birbirini tuttuğunu görüyorum. İkili mücadele olduğunu ve devam kararın doğru olduğunu düşünüyorum. VAR'ın karışabileceği netlikte bir pozisyon değil, hakemin doğru yaptığını düşünüyorum."

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        55. dakikada Cerny ile Mujakic arasındaki pozisyon ve Beşiktaş'ın iptal edilen golü...

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        Aleks Taşçıoğlu: "Cerny ve Mujakic... Bir mücadele var. Mujakic'in arkadan itilme gibi hissiyatı var ama kale arkası açısında, burada Mujakic'in önce Cerny'ye doğru kolunu uzatması var, Cerny de kolunu uzatıyor. Bu açı (Kale Arkası) benim için çok net. Burada herhangi bir itmesini görmüyorum. Devam ettirdi zaten, gol kararı vermesi benim için daha doğru olurdu."

        Bülent Yıldırım: "Kale arkasından bakınca arkadan dirsekle itmesi, nizami olmayan bir şey söz konusu değil. Hakem arkadaşımız yanılmış. Bence şahsi görüşüm, bu pozisyon temiz ve gol verilmesi daha doğru olurdu."

        Seçim Demirel: "Burada hiçbir şekilde bir itme söz konusu değil. Her iki oyuncu da topla oynamak istiyor ve ikili mücadele. Ben de gol kararını daha doğru bulurdum."

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        #beşiktaş
        #erzurumspor fk
        #süper lig
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