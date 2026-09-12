Aleks Taşçıoğlu: "Cerny ve Mujakic... Bir mücadele var. Mujakic'in arkadan itilme gibi hissiyatı var ama kale arkası açısında, burada Mujakic'in önce Cerny'ye doğru kolunu uzatması var, Cerny de kolunu uzatıyor. Bu açı (Kale Arkası) benim için çok net. Burada herhangi bir itmesini görmüyorum. Devam ettirdi zaten, gol kararı vermesi benim için daha doğru olurdu."

Bülent Yıldırım: "Kale arkasından bakınca arkadan dirsekle itmesi, nizami olmayan bir şey söz konusu değil. Hakem arkadaşımız yanılmış. Bence şahsi görüşüm, bu pozisyon temiz ve gol verilmesi daha doğru olurdu."

Seçim Demirel: "Burada hiçbir şekilde bir itme söz konusu değil. Her iki oyuncu da topla oynamak istiyor ve ikili mücadele. Ben de gol kararını daha doğru bulurdum."