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        Haberler Gündem Hava Durumu Yurt genelinde termometre yükselecek... Temmuz gibi cumartesi

        Yurt genelinde termometre yükselecek... Temmuz gibi cumartesi

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün sadece Van'da sağanak bekleniyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Termometre, Şanlıurfa'da 37 dereceyle günün rekorunu kırarken, birçok kentte sıcaklık 30 derece ve üzerinde seyredecek. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        Yurt genelinde termometre yükselecek... Temmuz gibi cumartesi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE OLACAK

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA KUVVETLE ESECEK

        Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 32, Az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu

        İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 34, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu

        DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 35, Az bulutlu ve açık

        MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık

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        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 32, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 30, Az bulutlu

        DÜZCE: 29, Az bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Az bulutlu

        SİNOP: 28, Az bulutlu

        AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 34, Az bulutlu

        VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 34, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

        BATMAN: 34, Az bulutlu ve açık

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