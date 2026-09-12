Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA KUVVETLE ESECEK

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Az bulutlu

İSTANBUL: 30, Az bulutlu

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 34, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu

DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 35, Az bulutlu ve açık

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık

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HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık

BOLU: 30, Az bulutlu

DÜZCE: 29, Az bulutlu

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu

SİNOP: 28, Az bulutlu

AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 34, Az bulutlu

VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 34, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

BATMAN: 34, Az bulutlu ve açık