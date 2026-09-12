Yurt genelinde termometre yükselecek... Temmuz gibi cumartesi
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün sadece Van'da sağanak bekleniyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Termometre, Şanlıurfa'da 37 dereceyle günün rekorunu kırarken, birçok kentte sıcaklık 30 derece ve üzerinde seyredecek. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE OLACAK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA KUVVETLE ESECEK
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 32, Az bulutlu
İSTANBUL: 30, Az bulutlu
İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 34, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu
DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 35, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık
KONYA: 32, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık
BOLU: 30, Az bulutlu
DÜZCE: 29, Az bulutlu
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu
SİNOP: 28, Az bulutlu
AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 26, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 34, Az bulutlu
VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 34, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık
BATMAN: 34, Az bulutlu ve açık