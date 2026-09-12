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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde konuştu: Asla unutmayacağız

        ABD Başkanı Trump 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde konuştu: Asla unutmayacağız

        ABD Başkanı Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 25. yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, "Bugün, çeyrek asır önce onlar adına ettiğimiz kutsal yemini tekrarlıyoruz. Asla ama asla unutmayacağız" dedi. Konuşmasında İran'ı da hedef alan Trump, ABD'nin her zamankinden güçlü olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 09:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Asla unutmayacağız"

        ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının (Pentagon) düzenlediği törende, 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından Amerikan halkının sergilediği kararlılığı vurguladı.

        Trump, eşi Melania Trump ile 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine katılarak konuşma yaptı.

        Pentagon binasına çarpan uçakta ve binada hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından kürsüye çıkan Trump, terör saldırısının mağdurlarının "unutulmaması gerektiğine" ve bunun "gelecek nesiller adına önemine" işaret etti.

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        "ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

        Saldırılarda yaklaşık 3 bin ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda insanın da dehşet verici yaralanmalar nedeniyle sonraki haftalar ve yıllarda hayatını kaybettiğini ifade eden Trump, "Bugün, çeyrek asır önce onlar adına ettiğimiz kutsal yemini tekrarlıyoruz. Asla ama asla unutmayacağız" dedi

        Trump, Virginia eyaletinin Arlington bölgesinde yaptırılan Ulusal 11 Eylül Pentagon Anıtı önünde, "Bugün, teröre karşı savaşta görev almış her bir ABD askeri personelini selamlıyoruz. Bu, sapkın ve korkunç bir teröre karşı yürütülen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

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        11 Eylül saldırıları sonrası ABD halkının ortaya koyduğu kararlılığın altını çizen Trump, "Aradan geçen 25 yıl bize Amerikan ruhunun dayanma, üstün gelme ve kazanma konusundaki o muazzam gücünü gösterdi." diye konuştu.

        İRAN'I DA HEDEF ALDI

        Trump, İran'ı da hedef aldığı konuşmasında, Tahran yönetimini "bir numaralı terör destekçisi" olmakla suçlarken, bu ülkenin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini yineledi.

        Ayrıca ABD'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu savunan Trump, "Tanrı, ABD ordusunu korusun ve Tanrı, Amerika'yı korusun." dedi.

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        11 Eylül 2001'de Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere havalanan American Airlines uçağının kaçırıldığı ve yakın bölgedeki Pentagon binasına çarptığı bildirilmiş; olayda uçaktaki ve binadaki 184 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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        #ABD Başkanı Trump
        #11 Eylül
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