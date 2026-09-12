Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve tedavisi sonrası taburcu olan Cem Yılmaz, bir davette görüntülendi. Ünlü komedyenin bastonla yürümesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin hızla sosyal medyada yayılmasının ardından Yılmaz, baston koleksiyonunu gösterdi
Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’deki evinde kalp krizi geçirmişti. Anjiyo olan Yılmaz, hastanedeki iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.
Ünlü komedyen, yaşadığı zor günler sonrasında dün Beykoz'daki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Kalp krizi sonrasında ilk kez hayranları tarafından görüntülenen Yılmaz'ın baston kullanması dikkat çekti.
Yakın dostları Zafer Algöz ve Uraz Kaygılaroğlu ile etkinliğe katılan Cem Yılmaz, hayranları ile fotoğraf çektirdi.
Bastonlu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından ünlü komedyenden yanıt geldi. Cem Yılmaz, baston koleksiyonunu paylaşıp bastonsuz rahatça yürüyebildiğini göstererek, "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken!?" notunu ekledi. Yılmaz'ın bastonu aksesuar olarak kullandığı anlaşıldı.
AİLE BULUŞMASI
Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra ailesiyle buluşmuştu. Annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz ile buluşan ünlü komedyen, fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı. Yılmaz, paylaşımına 'kalp' emojisi de eklemişti.