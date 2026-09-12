Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Fransız çift, 18 yıl önce hayran kaldıkları Kapadokya'dan kopamadı

        Fransız çift, 18 yıl önce hayran kaldıkları Kapadokya'dan kopamadı

        Geçmişte Fransa'dan Türkiye'ye gelerek turistlere rehberlik yapan Sylvaine Deforge, eşi Patrick Kernen'le yaz aylarını 18 yıldır hayran kaldıkları Kapadokya'da geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kitapta keşfettiler! Paris'ten Kapadokya'ya

        Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan emekli albay Kernen ile eşi Deforge, gezi amaçlı geldikleri Kapadokya'nın doğal güzelliklerinden etkilenerek bölgede yaşamaya karar verdi.

        Kapadokya'ya gelen turistlere rehberlik yaptığı dönemde bölgenin birçok noktasını gezen Deforge, eşi Kernen ile 2008 yılında Çat beldesinde karşılaştıkları harabe evi satın aldı.

        İçerisinde kayadan oyma odaların bulunduğu evi restore ederek yaşamaya elverişli hale getiren Fransız çift, Paris'in kalabalığından uzaklaşarak 18 yıldır yaz aylarında sakin yaşamın tadını çıkarıyor.

        REKLAM

        Sylvaine Deforge, Kapadokya'nın sahip olduğu atmosferin huzur verdiğini söyledi.

        Bölgede yaşamaya karar verdiklerinde Çat beldesindeki evi bulduklarını anlatan Deforge, "Bu köyü, küçük bir rehber kitap sayesinde keşfettik. Kitapta Çat Vadisi'nden bahsediliyordu. Gezdik ve Çat Vadisi'ni beğendik. Sonra 'Burada satılık bir ev var mı?' diye sorduk. Her şey tamamen doğal bir şekilde gelişti. Evi bize satan insanlarla sadece el sıkıştık. Bu evi ve burada olmayı çok seviyoruz" diye konuştu.

        "İNSANLAR ÇOK SICAK VE SAMİMİ"

        Deforge, ülkelerindeki yoğunluk ve kalabalıktan sıyrılarak her yıl beldeye geldiklerine dikkati çekerek, Türklerin sahip olduğu misafirperverlik ve samimiyetin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Eşi Patrick'in beldeye kış aylarında da gelebildiğini ancak kendisinin yaz dönemini tercih ettiğini ifade eden Deforge, şöyle konuştu:

        "Geçmişte insanları Türkiye'ye getiren bir rehberdim. Türkiye'nin neredeyse her yerini gezdim. Kapadokya en sevdiğim bölgeydi. Çat, aslında başlangıçta özellikle istediğimiz bir yer değildi. Evi bulduk. Gerçi ev bir harabeydi ama çok fazla çekiciliği olduğunu düşündük. İçerisinde mağaralar ve taş kemerler bulunuyordu. Neredeyse hiç düşünmeden karar verdik. Hem Patrick hem de ben bu eve aşık olduk. Daha sonra Çat'ı keşfettik. Sonrasında beldeyi ve insanlarını çok sevdiğimizi keşfettik. İnsanlar çok sıcak ve samimi. Müslüman olmamızı beklemiyorlar, Müslüman olmamamız hiç sorun değil. 18 yıldır buradayız ve zaman geçtikçe Çat daha da güzelleşiyor. Kapadokya'yı ve insanlarla kurduğumuz iletişimi de çok seviyoruz. Randevu bile almıyoruz. Belediyeye gidiyoruz ve hemen 'Çay ister misiniz' diyorlar. Fransa’da böyle bir şey mümkün değil."

        REKLAM

        FRANSA'DAN ARKADAŞLARINI DA MİSAFİR EDİYORLAR

        Patrick Kernen de Paris'in yaklaşık 11 milyon nüfuslu büyük bir şehir olduğuna dikkati çekerek, beldede sakin ve sessiz bir yaşam sürdüklerini söyledi.

        Beldede çok fazla gürültü olmadığını kaydeden Kernen, "Benim için Paris'te yaşayan biri olarak köy hayatı alıştığım yaşamdan tamamen farklı. Bu yüzden burayı seviyorum. Çok fazla gürültü yok." dedi.

        Kernen, yıllar içinde Fransa'dan beldeyi görmek için gelen çok sayıda arkadaşını misafir ettiklerini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kapadokya
        #fransız çiftin kapadokya sevgisi
        #Sylvaine Deforge
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı