Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğberk Yağız Gülter: Kardeşliğimiz söz konusu değildir

        Tuğberk Yağız Gülter: Kardeşliğimiz söz konusu değildir

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması öncesinde Show Haber'e konuştu. Tuğberk, "Tuğyan ile herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kardeşliğimiz söz konusu değildir"

        Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İkinci sanık Sultan Nur Ulu'nun ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim 2026'da başlanacak.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        REKLAM

        Yaşanan olay ve davanın yaklaşan ilk duruşması öncesinde Show Haber'e konuşan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hem kardeşi Tuğyan hakkında hem de süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

        "TEK İSTEĞİM GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI"

        Kardeşini cezaevinde hiçbir şekilde ziyaret etmediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, şu ifadeleri kullandı: Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?

        REKLAM

        "SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALKSIN"

        Kardeşiyle aralarındaki gerginliğin eskiye dayandığını vurgulayan Tuğberk, "Benim için son noktaydı ama bundan öncesinde de anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin yanına gittiğimde bu sefer rahatlayabileyim. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

        "BENİM YANIMDA DURMASININ BİR MANTIĞI YOK"

        Sadece kardeşiyle değil, teyzesiyle ilgili de konuşan Tuğberk, duruşma günü teyzesini yanında istemediğini belirterek, "Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok" dedi.

        Gerçeğin açığa çıkması için çabaladığını ifade eden Tuğberk, duruşmada tanık olarak avukat Burçe Gözeler, Güllü'nün asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu'nun dinlenmesi için dilekçe verdiğini kaydetti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuğberk Yağız Gülter
        #Show Haber
        #Güllü
        #Tuğyan Ülkem Gülter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor