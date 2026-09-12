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        Haberler Sağlık Gizli şekerler ve katkı maddeleri risk oluşturuyor

        Gizli şekerler ve katkı maddeleri risk oluşturuyor

        Raflarda light, sıfır kalorili veya şekersiz olarak satılan ürünlerin her zaman göründüğü kadar masum olmadığını belirten Diyetisyen Nazlı Aydın, bu ürünlerin içeriklerinde gizli şekerler ve katkı maddeleri bulunabileceğini söyleyerek, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı. Aydın, "Gizli şekerler ve katkı maddeleri risk oluşturuyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Şekersiz diye satılan o ürünlere dikkat!

        Diyetisyen Nazlı Aydın, bu ürünlerin arka etiketinde glikoz şurubu, rafine karbonhidrat ve farklı katkı maddelerinin bulunabileceğini belirterek, tüketicilere seçimlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        "ÖN YÜZÜNE DEĞİL, ARKA ETİKETE BAKIN"

        Diyetisyen Aydın, düşük kalorili veya şekersiz olarak pazarlanan ürünlerin mutlaka içerik listesine bakılarak değerlendirilmesi gerektiğini aktararak “Bir ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını anlamak için paketin ön yüzüne değil, arka kısmındaki içerik listesine bakmamız gerekiyor. İçeriğin mümkün olduğunca sade olması, 5-6 maddeden fazla bileşen içermemesi önemli. İsmini bilmediğiniz, anlamını bilmediğiniz çok sayıda katkı maddesi varsa o ürünü tekrar değerlendirmek gerekir” dedi.

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        ‘Şekersiz’ ibaresinin her zaman güvenli anlamına gelmediğini ifade eden Aydın, bazı ürünlerde glikoz şurubu, fruktoz şurubu, nişasta türevleri ve rafine karbonhidratların kullanılabildiğini söyledi. Aydın, “Tamam, ürün ‘şekersiz’ olarak geçiyor olabilir ancak içerisine farklı şeker türevleri eklenmiş olabilir. Bu da kan şekerinde ani dalgalanmalara, insülin artışına ve hızlı acıkmaya neden olabilir. Kişi gün içinde ihtiyacından fazla ve daha sağlıksız kaynaklardan kalori almaya başlayabilir” ifadelerini kullandı.

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        "SAĞLIKLI SANDIĞINIZ HURMA BİLE RİSKLİ OLABİLİR"

        Doğal olduğu düşünülen bazı ürünlerde bile işleme sırasında ilave şeker kullanılabildiğini belirten Aydın, “Örneğin hurma alıyorsunuz ve sağlıklı bir tercih yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ancak arka etiketi okuduğunuzda glikoz şurubuyla yıkandığını görebiliyorsunuz. Bu durumda ürün, faydadan çok zarar getirebilir” dedi.

        Poliklinikte sık karşılaşılan bir hataya da değinen Aydın, “Ekmek yemiyorum ama diyet ürün tüketiyorum” yaklaşımının doğru olmadığını vurguladı. Aydın, “Diyet bir ürünü seçmek değildir. Diyet bir ölçüdür. Karbonhidrat, protein ve yağ dengesinin doğru kurulması gerekir. Sıfır kalorili ya da light olarak satılan hiçbir ürün tek başına sağlıklı anlamına gelmez” diye konuştu.

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