Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Yeşil-beyazlılar ligde ilk galibiyetini alırken, üç puanı getiren gol Toth'tan geldi. Bordo-mavililer bu sonuçla 7 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 3 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Yeşil-beyazlılar, 2. dakikada Toth'un kaydettiği golle güçlü rakibini devirip bu sezonki ilk puanlarını aldı.
Ligde ikinci yenilgisini alan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 deplasmanda da galp gelemedi.
Konyaspor bu sonuçla puanını 3'e çıkarırken, zirve yarışında yara alan Trabzonspor 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.
23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.
40. dakikada Aral Şimşir'in sol çaprazdan ortasında arka kale direği önünde Salah'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pina'nın yerden pasında penaltı noktasına yakın yerde Salah'ın şutunda top üstten auta gitti.
55. dakikada Muçi'nin ullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Aral Şimşir'in sert şutunda top, üstten auta çıktı.
76. dakikada Cabral'ın sol kanattan uzaktan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
81. dakikada Fabinho'nun uzaktan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Awaziem), Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 67 Dompe), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 58 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 67 Dju), Aral Şimşir (Dk. 67 Saviolo), Onuachu
Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Deniz Türüç, Dk. 85 Melih İbrahimoğlu, Dk. 89 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 58 Aral Şimşir, Dk. 59 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Onana (Trabzonspor)