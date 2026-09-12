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        Haberler Gündem Politika AK Parti’li Şen, Bingöl’de yeni anayasa sürecine ilişkin konuştu

        AK Parti’li Şen, Bingöl’de yeni anayasa sürecine ilişkin konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yeni anayasa çalışmaları için 1 Ekim itibarıyla milletvekilleriyle birlikte daha yoğun bir sürece girileceğini belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinin de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, yeni anayasa çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla daha fazla hız vereceklerini söyledi.

        AK Parti’nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Bingöl’de düzenlenen toplantıya katılan Şen, burada yaptığı konuşmada yeni anayasa süreci ve Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Meclis Başkanı’nın yeni anayasa için ön hazırlık çalışmalarını yürüttüğünü belirten Şen, "Biz de o sırada terörle mücadele bağlamında Terörsüz Türkiye Komisyonu olarak çalışıyorduk. İnşallah 1 Ekim itibarıyla milletvekillerimizle birlikte bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz" dedi.

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        Bingöl’ün 12 Eylül dönemindeki anayasa değişikliğine yüksek oranda "Hayır" oyu veren şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Şen, bu nedenle kentte bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

        "DEVLET KİMSEYLE PAZARLIK YAPMAZ"

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Şen, devletin herhangi bir pazarlık yürütmediğini belirtti.

        Şen, "Devlet kimseyle pazarlık yapmaz. Hele ki milletin iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve Başkomutandan bahsediyorsak, pazarlık söz konusu olamaz. Teröristle pazarlık yapılmaz ancak bu meselenin çözülmesi ve daha fazla can kaybının yaşanmaması için adımlar atılır" diye konuştu.

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        Terörle mücadelenin temel amacının gençlerin ve çocukların hayatını korumak olduğunu söyleyen Şen, annelerin yaşadığı acıların ortak olduğunu ifade etti.

        Şen, "Bütün annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır. Bu işin bitmesi gerektiğine dair kendime söz verdim. Çok şükür bugün bu gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

        Terörün tamamen sona erdirilmesinin güçlü bir iradeye bağlı olduğunu belirten Şen, Suriye’deki gelişmelerin de bu süreç açısından önemli olduğunu söyledi.

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        "SEÇİMLER 2028'DE ZAMANINDA YAPILACAK"

        Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Şen, AK Parti teşkilatlarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Şen, "Bizler AK Parti ve teşkilatlar olarak sürekli sahadayız ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

        Seçim takvimine ilişkin de konuşan Şen, "Seçimler 2028'de zamanında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinin millet iradesinden ve teşkilat yapısından güç aldığını belirten Şen, Türkiye’nin geleceği için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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        Toplantıya AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve partililer katıldı.

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