Roma, Jayden Oosterwolde'den vazgeçmedi: "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum!"
Roma, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin transferinden vazgeçmedi. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve ara transfer döneminde hamle yapabileceği aktarıldı. Ayrıca Oosterwolde'nin de "Önümüzdeki aylarda Roma'yı dönmeyi umuyorum." dediği öne sürüldü.
Roma, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin transferinden vazgeçmedi.
Sport Mediaset'te yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sakatlığı nedeniyle yaz transfer döneminde rafa kaldırdığı Oosterwolde'nin transferi için yeniden harekete geçebilir.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Tony D'Amico, Hollandalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ettiği aktarıldı. D'Amico, teknik direktör Gian Piero Gasperi'nin çok yönlülüğü nedeniyle çok beğendiği Oosterwolde'nin durumuna göre ara transfer döneminde yeni bir hamle yapabilir.
"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ROMA'YA DÖNMEYİ UMUYORUM"
Öte yandan Sportmediaset'te yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe - Roma maçını tribünden takip etti. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, burada İtalyan ekibine transferiyle ilgili konuştu. Oosterwolde'nin, "Önümüzdeki aylarda Roma'yı dönmeyi umuyorum." dediği öne sürüldü.
Jayden Oosterwolde, Roma'ya transferi için yaz transfer döneminde İtalya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmiş ancak transfer daha sonra iptal olmuştu.
Sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı futbolcunun aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.