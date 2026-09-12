Roma, Jayden Oosterwolde'den vazgeçmedi: "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum!"

İtalyan ekibinin sportif direktörü Tony D'Amico, Hollandalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ettiği aktarıldı. D'Amico, teknik direktör Gian Piero Gasperi'nin çok yönlülüğü nedeniyle çok beğendiği Oosterwolde'nin durumuna göre ara transfer döneminde yeni bir hamle yapabilir.