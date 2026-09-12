Oğuz Çetin'den İsmail Kartal yanıtı: Her şey yolunda!
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili konuştu. Çetin, Kartal'ın tesislerde ve her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:54 Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Samandıra'da taraftarlara İsmail Kartal için yanıt verdi.
Cumartesi sabahı erken saatlerde Samandıra'ya gelen Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile ilgili gelen sorunun ardından, "Her şey yolunda, gayet güzel." dedi.
O anlar HT Spor kamerlarına yansıdı. Çetin, taraftarlara imza dağıttığı sırada İsmail Kartal'ın beklenildiğinin hatırlatılması üzerine, "İsmail Kartal dünden (Cuma) beri tesislerde." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'de idman saat 11.30'da başlayacak. İsmail Kartal, bu antrenmanda takımın başında yer alacak.
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