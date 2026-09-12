Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karaburunlu balıkçılar 'çökertme dalyan' avcılığını yaşatıyor

        Karaburunlu balıkçılar 'çökertme dalyan' avcılığını yaşatıyor

        İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkların geçiş güzergahlarında uygulanan geleneksel avlanma yöntemi 'çökertme dalyan', bir asırdan fazla bölge halkı tarafından sürdürülüyor. Balık sürüsü ağın içine girdiğinde ipler çekilip ağı kaldırılarak balıklar yakalanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balıkçıların sıra dışı avlanma yöntemi: Çökertme

        Karaburun ilçesinde, balıkların geçiş güzergahlarında uygulanan geleneksel avlanma yöntemi 'çökertme dalyan' ile balıkçılar, sabahın ilk saatlerinde ağlarını kurarak gözetleme kulübelerinde beklemeye başlıyor.

        Denizdeki en küçük hareketi bile kaçırmamak için saatlerce nöbet tutan balıkçılar, balık sürüsü ağın içine girdiğinde ipleri çekerek ağı kaldırıyor. Daha sonra küçük teknelerle ağın içine girilerek balıklar toplanıyor.

        Bu yöntemi kullanan ve sayıları her geçen gün azalan balıkçılar, günümüzde yalnızca kefalin bol olduğu dönemlerde avlanıyor. Çökertme dalyan avcılığı yapan Mehmet Balıkçı (43), balıkçılık yapmadığı dönemlerde çiftçilik yaptığını söyledi. Çökertme dalyan avcılığının ata mesleği olduğunu söyleyen Balıkçı, "Dededen babaya, babadan da bana geçti. 15 yaşından beri yapıyorum" dedi.

        REKLAM

        "BALIĞI AĞIN İÇİNDE HAPSEDİYORUZ"

        "Bu iş sadece sabırdır, gelip sabahtan akşama bekliyoruz" diyen Balıkçı, "Sabah ağımızı alıp denize geliyoruz. Denizin içerisine diktiğimiz iki tane direk var. Direklere ağımızı bağlayıp, iplerin bir ucunu kulübeye alıyoruz. Gözetleme kulübesinde balığı bekliyoruz. Balık ağın içine girdiği zaman iki ipi aynı anda kaldırıp balığı ağın içinde hapsediyoruz. Sonrasında küçük teknemizle içeri girip ağı kaldırıp teknenin içine alıyoruz" diye konuştu. Ağustos, eylül, ekim aylarında ve kışın hava müsait olduğu dönemlerde 1-2 ay avlandıklarını söyleyen Mehmet Balıkçı, "Sadece kefal avlıyoruz. Günde 5, 50 ya da 100 tane de gelebilir, hiç de gelmeyebilir" dedi. Avlanırken yem ya da radar sistemi kullanmadıklarını aktaran Balıkçı, "Nasibimizde varsa tutarız, yoksa boş gideriz" diye konuştu.

        REKLAM

        "İŞİN SERMAYESİ BEKLEMEK"

        Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Haskan ise "Çökertme avcılığı yöremize özgü bir avcılık. Yarımadada Balıklıova'dan Küçükbahçe'ye kadar 25 tane kurulu çökertme avcılığının yapıldığı dalyan var. 2 tane de Foça'da var. Başka da hiçbir yerde bu avcılık türü yok. Sadece yöremize ait bir avcılık türü. Bir dalyanda en az 2-3 kişi avlanıyorlar. İşin sermayesi beklemek ve gelen balığı avlamak. Son zamanlarda balık az ama arkadaşlarımız sabırla bekliyor" dedi.

        REKLAM

        Çökertme avcılığının geçmişinin Cumhuriyetin ilanı öncesine dayandığını belirten Haskan, "Rumların olduğu zamanlardan bu yana bu avcılık türü var. O günlerden bugünlere geliyor. En çok da dededen toruna geçiyor. Geçmişle günümüzü kıyaslarsak meslek bitmek üzere, son yıllarını yaşıyor. Çünkü artık bir evi geçindirecek bir getirisi yok. Bunlar belirli dönemlerde, balığın en çok bol olduğu geçiş dönemlerinde kuruluyor. Ocak, şubat, mart, ağustos, eylülde yapılıyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çökertme dalyan
        #Karaburun
        #geleneksel avlanma tekniği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 97 gözaltı kararı
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 97 gözaltı kararı
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta
        Okullarda dedektör olacak! İstanbul Valiliği'nden ilk güne özel okullara saat düzenlemesi
        Okullarda dedektör olacak! İstanbul Valiliği'nden ilk güne özel okullara saat düzenlemesi
        "Asla unutmayacağız"
        "Asla unutmayacağız"
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        İran'dan ABD'ye: Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar
        İran'dan ABD'ye: Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar
        Oğuz Çetin'den İsmail Kartal yanıtı!
        Oğuz Çetin'den İsmail Kartal yanıtı!
        Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?
        Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?
        Akciğerinden kemik çıktı!
        Akciğerinden kemik çıktı!
        Otomobiliyle ters yöne girdi! Polis ve gazetecilere kâbusu yaşattı
        Otomobiliyle ters yöne girdi! Polis ve gazetecilere kâbusu yaşattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şekersiz diye satılan o ürünlere dikkat!
        Şekersiz diye satılan o ürünlere dikkat!
        "Gol kararı olsa daha doğru olurdu"
        "Gol kararı olsa daha doğru olurdu"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Balıkçıların sıra dışı avlanma yöntemi: Çökertme
        Balıkçıların sıra dışı avlanma yöntemi: Çökertme
        Cem Yılmaz baston kullanmaya başladı
        Cem Yılmaz baston kullanmaya başladı
        "Henüz hamile değilim"
        "Henüz hamile değilim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları