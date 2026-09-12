ATSO’dan restoranlara telif kolaylığı çağrısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Restoran, Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi, müzik telif haklarında otellere sağlanan indirim ve ödeme kolaylıklarının, restoran, lokanta, kafe ve eğlence işletmelerine de uygulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını kararlaştırdı.

ATSO Restoran, Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi, müzik telif ücretleriyle ilgili yeni karar aldı. Komite, işletmelerde yapılan müzik yayınları nedeniyle MÜYAP, MESAM ve MSG gibi meslek birliklerine telif ödenmesi gerektiğini, sektörün telif ödemeye karşı olmadığını, ancak ücretlerin makul seviyeye çekilmesini istediğini kaydetti. Meslek birlikleri adına avukatlar ve sivil polisler tarafından gerçekleştirilen ve komite kararında 'baskın şeklindeki denetimler' olarak nitelendirilen uygulamaların da işletmelerin itibarını zedelediği belirtildi.

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OTELLERE SAĞLANAN KOLAYLIĞI İSTİYORLAR

Komite kararında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 7 müzik meslek birliği arasında yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda 8 Haziran 2023'te yapılan düzenlemeyle otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerinde müzik kullanımının lisanslanmasına yönelik yeni sistem oluşturulduğu hatırlatıldı. Yaklaşık 21 bin konaklama tesisinin yararlandığı uygulamayla telif ücretlerinde indirim ve ödeme kolaylığı sağlandığı, restoran, yiyecek-içecek ve eğlence sektörünün ise kapsam dışında kaldığı belirtildi.

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2023'TEN BU YANA ÇÖZÜM ARANIYOR

ATSO'nun konuyla ilgili ilk girişimlerinden birinin Mart 2023'te başladığı, Nisan 2023'te ise 36 ve 37'nci meslek grupları ile MÜYAP, MESAM ve MSG temsilcilerinin bir araya geldiği kaydedildi. Restoran ve eğlence işletmelerinin de konaklama tesislerine sağlanan imkanlardan yararlanması talebi 7 Mayıs 2024'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletildi. Talebe yanıt alınamaması üzerine komite, konunun TOBB aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yeniden iletilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

7 BİRLİK İÇİN 150-200 BİN TL

ATSO Restoran, Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Tahsin Fettahoğlu, telif sorunuyla ilgili yaklaşık 15 yıldır şikayetlerin devam ettiğini söyledi. İşletmelere farklı meslek birliklerinden farklı tarifeler geldiğini belirten Fettahoğlu, "Şu anda bize gelen listelerde 14 bin artı KDV, 16 bin artı KDV, 30 bin artı KDV gibi farklı fiyatlar var. 7 müzik meslek birliğiyle ayrı ayrı anlaşmaya kalksak bu rakam 150 bin ile 200 bin lira arasında. 3 meslek birliğiyle dahi farklı fiyatlardan anlaşılması minimum 100 bin lira artı KDV'ye ulaşabiliyor" dedi.

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"KİMİNLE MUHATAP OLACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Sorunun yalnızca ücret olmadığını söyleyen Fettahoğlu, farklı meslek birliklerinin ayrı ayrı lisans talep etmesinin işletmeler açısından belirsizlik yarattığını belirterek, "En büyük sıkıntımız kiminle muhatap olacağımız. 7 meslek birliği var. Hangi meslek birliğinden gelineceğini, hangi fiyatlandırmanın yapılacağını bilemiyoruz. Tek talebimiz bu birliklerin tek çatı altında toplanması, bize tek bir fiyatlandırma yapılması veya bir kampanyaya dahil edilmemiz" diye konuştu.

"SANATÇININ HAKKINI ÖDEYELİM"

İşletmelerin telif ödememek gibi bir talebi bulunmadığını vurgulayan Fettahoğlu, "Biz hiçbir zaman 'Sanatçının hakkını yiyelim' demiyoruz. Sanatçımızın telif hakkını verelim. Ama bu ücret işletmelerimizi zorlamayacak şekilde olsun. Antalya'da ekonomi ve ticaret ciddi darboğazdan geçiyor. İşletmelerimizin sürdürülebilirliğini devam ettirebilmesi gerekiyor" dedi.

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ANTALYA'DA 5 BİNE YAKIN İŞLETME

Yalnızca ATSO'nun 37'nci Meslek Grubu'nda restoran, lokanta, kafe, kulüp ve benzeri yaklaşık 5 bin işletme bulunduğunu açıklayan Fettahoğlu, telif sorununun oteller, kuaförler ve güzellik merkezleri dahil birçok sektörü ilgilendirdiğini söyledi. Fettahoğlu, konaklama tesisleri için oluşturulan modelin restoran ve kafelere de uygulanmasını istediklerini belirterek, "Belki Antalya olarak buna öncülük ederiz. Hem sanatçının hakkının yenmeyeceği hem de işletmelere uygun fiyatlandırmanın yapılacağı bir sözleşme istiyoruz" diye konuştu.

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FERHAT GÖÇER'LE GÖRÜŞME

Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın da çözüm arayışına destek verdiğini belirten Fettahoğlu, Kaya'nın MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yeniden görüşme imkanı doğduğunu söyledi. Fettahoğlu, Göçer'le yapılması planlanan görüşmede sektörün 'tek çatı, tek fiyat' talebini ve konaklama sektörüne sağlanan modelin restoranlara da uygulanması önerisini aktaracaklarını kaydetti.

MÜZİK TELİFİNDE MEVCUT YAPI

Türkiye'de müzik sektöründe eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerini temsil eden meslek birlikleri iki federasyon çatısı altında faaliyet gösteriyor. Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF) çatısı altında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) yer alıyor. Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu (MÜZFED) çatısı altında ise Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (TSMB), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP), Bağlantılı Hak Sahibi Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYABİR) ve Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜZİKBİR) bulunuyor.