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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı: 66 bilezik, metrelerce altın zincir, gerdanlık ve kemer

        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı: 66 bilezik, metrelerce altın zincir, gerdanlık ve kemer

        Van'da, düğün görüntüleri sonrası 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan ile hakkında gözaltı karar verilen ve halen aranan eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğününde takılan altınlar, Muradiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evin odunluğunda valiz içerisinde ele geçirildi: 66 bilezik, metrelerce altın zincir, gerdanlık ve kemer... Ev sahibi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!

        Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a ilişkin soruşturmanın izleri Muradiye ilçesine uzandı.

        DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

        Soruşturma kapsamında, şüpheli Çağla Öz Tançalan’a düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para, Muradiye ilçesi Yakıncak Mahallesi’nde Süleyman Akar isimli kişinin ikametinin eklentisinde (odunluk) bulundu.

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        Ekiplerin yaptığı aramada, Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaportun yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

        66 BİLEZİK, 2 METRELİK ZİNCİR, KEMER VE GERDANLIK

        Aramada ele geçirilenler arasında; 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı.

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        Ayrıca üzerinde “örnektir” ibaresi bulunan toplam 67.5 gramlık çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal de ele geçirildi.

        DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT

        İkamet eklentisindeki aramada ayrıca; 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD Doları ve 89 bin BAE Dirhemi bulundu. Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.

        “24 VKH” İBARELİ ALTIN RENKLİ TELEFON

        Aramada dikkat çeken materyaller arasında açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde “24 VKH” ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ile altın renkli tuşlu bir cep telefonu da yer aldı.

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        Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenen pasaportun da aynı adreste ele geçirildiği belirtildi.

        SORUŞTURMA TCK 282 KAPSAMINDA SÜRÜYOR

        Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve diğer materyallerin kaynağı ile Tançalan dosyasıyla bağlantısının ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi.

        TCK’nın 282. maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin tahkikat sürüyor.

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