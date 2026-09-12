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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye ve Azerbaycan’dan enerjide yeni hamle

        Türkiye ve Azerbaycan’dan enerjide yeni hamle

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliğini yeni projelerle güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bayraktar, mevcut petrol ve doğalgaz hatlarının kapasitesinin artırılmasının yanı sıra elektrik iletiminde yeni koridorlar oluşturulacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje

        Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliklerini AA muhabirine değerlendirdi.

        Dünyanın krizler dünyası haline geldiğini ve krizlerin artık "yeni normal" olduğunu ifade eden Bayraktar, böyle bir ortamda Türkiye ile Azerbaycan'ın enerjide öngörülebilir, çeşitlendirilmiş ve daha yoğun işbirlikleri geliştirdiğini söyledi.

        Bayraktar, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, TANAP ve TAP gibi projeleri hatırlatarak, "TANAP'tan bu sene itibarıyla 100 milyar metreküp doğalgaz akışı gerçekleşti. Bu hat, Avrupa'nın arz güvenliğine çok büyük katkı yapıyor." ifadesini kullandı.

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        Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirini tamamlayan özelliklere sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, Azerbaycan'ın önemli bir petrol ve doğal gaz üreticisi olduğunu, şimdi ise elektrik üreticisi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

        Bayraktar, Türkiye'nin ise büyüyen ve enerji ihtiyaçları artan bir pazar olduğunun altını çizerek, "Türkiye, aynı zamanda önemli tüketici olan Avrupa ile birçok bağlantısı olan, dolayısıyla buradaki enerjiyi Avrupa'ya ihraç edebilme kapasitesi, kabiliyeti olan bir ülke." diye konuştu.

        Bu özelliklerin Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirini tamamlayan iki ülke haline getirdiğini anlatan Bayraktar, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu ortak vizyonun da buna uygun projeler geliştirilmesine vesile olduğunu kaydetti.

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        ENERJİDE YENİ KORİDORLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Bayraktar, öncelikli olarak Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi mevcut projelerin kapasitesinin tam kullanılması gerektiğini vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan bugün 600 bin varil petrol aktığını, hattın kapasitesinin ise 1 milyon varil olduğunu ifade etti.

        Bu hatta Orta Asya'daki ve Türk dünyasındaki diğer kaynaklardan ham petrol taşınabilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, doğalgaz için de benzer çalışmaların yapılabileceğini aktardı.

        Bayraktar, önlerinde elektrik alanında çok büyük projeler bulunduğunu belirterek, "Üç ana projeyi konuşuyoruz. Bunlar, Nahçıvan üzerinden Türkiye elektrik iletim hattının gelmesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan'ın dörtlü yeşil enerji koridoru ve Karadeniz'in altından yine Avrupa'ya gidecek elektrik iletim hattıdır." bilgisini verdi.

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        TÜRK DEVLETLERİYLE ENERJİ VE MADEN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

        Türkiye ve Azerbaycan örneğinde olduğu gibi diğer Türk devletleriyle de birbirlerini tamamlayan bir bütün oluşturduklarına değinen Bayraktar, Türkmenistan'ın önemli doğal gaz kaynaklarına, Kazakistan'ın ise önemli ölçüde petrol üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        Bu ülkelerin aynı zamanda önemli maden kaynaklarına ve maden üretimlerine sahip olduğunu belirten Bayraktar, Kazakistan'ın dünyanın önemli uranyum tedarikçilerinden biri olduğunu ifade etti.

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        Bayraktar, "Dolayısıyla hem enerjide hem madenlerde üretici büyük ülkeler, Türkiye gibi çok önemli, sanayisi güçlü, maden ham maddesine ihtiyaç duyan, elektrik talebi büyüyen, enerji talebi büyüyen bir ülke ve Türkiye üzerinden de farklı pazarlara açılma imkanının olduğu bir yapıdayız. Bu sinerjiyi, ortak çalışmalarla hayata geçirip daha büyük projeleri birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

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        #türkiye
        #Azerbaycan
        #enerji
        #Bayraktar
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