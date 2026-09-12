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        Haberler Gündem Güncel Darbenin 46. yıl dönümünde 12 Eylül mesajları

        Darbenin 46. yıl dönümünde 12 Eylül mesajları

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, 12 Eylül darbesinin demokrasiye ağır bir saldırı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Darbenin 46. yıl dönümünde 12 Eylül mesajları
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        12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yıl dönümü nedeniyle AK Partili siyasilerden paylaşımlar geldi.

        GÜRLEK: DERİN İZLER BIRAKTI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesiyle askeri vesayet, milletimizin iradesini gasp etmiş; sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır.

        12 Eylül, milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. O nedenle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası’nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye’yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.

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        Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÇELİK: DEMOKRASİMİZE AĞIR BİR SALDIRI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül paylaşımında darbelerin milli iradeye dönük bir saldırı olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

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        "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük ‘millet ve devlet düşmanı’ bir saldırıdır. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

        Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

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        DURAN: DARBELER DEMOKRASİMİZİ ZAYIFLATTI

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

        "12 Eylül 1980 askeri darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur."

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        Milletin bu kararlılığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, "Bu duygularla, tüm darbeleri telin ediyor; milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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