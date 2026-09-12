CIA'in yeni paylaştığı belgelere göre 11 Eylül saldırıları öncesi yönetim defalarca uyarılmış

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde ABD başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla, yönetimin söz konusu tehdit konusunda "defalarca" uyarıldığı ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, CIA, 11 Eylül saldırıları öncesi Beyaz Saray'la paylaşılan 100 sayfadan fazla günlük brifing belgesinin gizliliğini kaldırdı.

Buna göre, eski ABD Başkanları George W. Bush ve Bill Clinton'a sunulan belgelerde, terör örgütü El Kaide tehditlerine ilişkin istihbaratın yer aldığı ve yönetimin "defalarca" uyarıldığı görüldü.

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10 Eylül 1998 tarihli bir belgede, "... (Dönemin El Kaide elebaşı Usame) Bin Ladin, geçen ay ABD'yi Washington'da kendi topraklarında vurmayı tercih ettiğini söyledi... Afrika'daki bombalı saldırılardan sorumlu olan grup, patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'de bir kente uçurabilir." ifadelerinin bulunması dikkati çekti.

Diğer belgelerde, yıllar boyunca Bin Ladin'in ABD'ye ya da yurtdışındaki Amerikan tesislerine yönelik saldırı planlarına ilişkin uyarılar varken, Washington'da bir alışveriş merkezine saldırma, nükleer bomba malzemeleri temin etme, kimyasal silah saldırıları düzenleme ya da adı gizli tutulan bir Amerikalıyı kaçırmaya yönelik tehditler yer aldı.

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"Bin Ladin ABD'de saldırı yapmaya kararlı" başlıklı 6 Ağustos 2001 tarihli istihbarat raporunda ise, El Kaide üyelerinin "yıllardır" ABD'de ikamet ettiği ve gurubun "saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapısına sahip olduğuna" ilişkin ifadeler görüldü.