ABD Başkanı Trump: İran'daki savaş çok yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi. Trump, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin konuşan Trump, "Her şey gayet iyi bir şekilde yoluna girecek" dedi.

"İran'daki savaş çok yakında bitecek" diyen Trump, savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki boru hattına düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Trump, "Saldırıdan muhtemelen İran sorumlu, Husiler bizimle savaşmak istemiyor" dedi.