Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizin sekteye uğratılmasına bir daha izin verilmeyecek

BİR KIRILMA NOKTASI: 12 EYLÜL

12 Eylül 1980 askerî darbesi, Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak hafızalarda yer aldı. Darbe sonrası siyasi faaliyetler durdurulurken, binlerce kişi gözaltına alındı, yargılandı ve ağır mağduriyetler yaşandı. 12 Eylül, demokrasi mücadelesi ve darbelerin toplum üzerindeki etkileri açısından bugün de tartışılmaya devam ediyor.