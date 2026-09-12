Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizin sekteye uğratılmasına bir daha izin verilmeyecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizin sekteye uğratılmasına bir daha izin verilmeyecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 46'ncı yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, darbe döneminde mağdur edilen vatandaşların yaşadığı acıların unutulmayacağını belirterek, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

        Erdoğan, paylaşımında darbe döneminde mağdur edilen, işkence gören ve haksız şekilde yargılanan vatandaşların yaşadığı sıkıntıların hâlâ hafızalarda olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "12 EYLÜL'ÜN YAŞATTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

        12 Eylül darbesinin Türkiye’nin geleceğine yönelik bir müdahale olduğunu belirten Erdoğan, yaşananların unutulmayacağını vurguladı.

        Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız" dedi.

        Türkiye’nin kalkınma sürecinin darbeler nedeniyle kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Darbenin 46. yılında 12 Eylül mesajları
        Darbenin 46. yılında 12 Eylül mesajları
        REKLAM

        BİR KIRILMA NOKTASI: 12 EYLÜL

        12 Eylül 1980 askerî darbesi, Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak hafızalarda yer aldı. Darbe sonrası siyasi faaliyetler durdurulurken, binlerce kişi gözaltına alındı, yargılandı ve ağır mağduriyetler yaşandı. 12 Eylül, demokrasi mücadelesi ve darbelerin toplum üzerindeki etkileri açısından bugün de tartışılmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #12 Eylül darbesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması