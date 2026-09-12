12 Eylül 1980 askerî darbesi, Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak hafızalarda yer aldı. Darbe sonrası siyasi faaliyetler durdurulurken, binlerce kişi gözaltına alındı, yargılandı ve ağır mağduriyetler yaşandı. 12 Eylül, demokrasi mücadelesi ve darbelerin toplum üzerindeki etkileri açısından bugün de tartışılmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizin sekteye uğratılmasına bir daha izin verilmeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 46'ncı yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, darbe döneminde mağdur edilen vatandaşların yaşadığı acıların unutulmayacağını belirterek, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında darbe döneminde mağdur edilen, işkence gören ve haksız şekilde yargılanan vatandaşların yaşadığı sıkıntıların hâlâ hafızalarda olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
"12 EYLÜL'ÜN YAŞATTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
12 Eylül darbesinin Türkiye’nin geleceğine yönelik bir müdahale olduğunu belirten Erdoğan, yaşananların unutulmayacağını vurguladı.
Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız" dedi.
Türkiye’nin kalkınma sürecinin darbeler nedeniyle kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.