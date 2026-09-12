Fenerbahçe'de kriz çözüldü: İsmail Kartal antrenmana çıktı!

Fenerbahçe'de görevine devam eden İsmail Kartal, antrenmana çıktı. Fenerbahçe, deneyimli teknik adam için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmış ancak maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası büyük bir sürpriz ile karşılanmıştı.

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İSMAİL KARTAL: BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA EDİYORUM

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."

AZİZ YILDIRIM: İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR!

"İsmail Kartal evine gidiyor rahat olun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Camia, İsmail Kartal'a sahip çıksın! İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz! Ben gidene kadar teknik direktörümüz İsmail Kartal'dır!""

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ GÖREVİNİN BAŞINDANDIR!

Yaşanan sürecin ardından taraflar görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yola devam edileceğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.