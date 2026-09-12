Varol Yaşaroğlu; Çocukların hayal kurmasına engel olmayın

Sinema sektörü, pandeminin yarattığı türbülansın ardından, izleyici alışkanlıklarının kökten değiştiği yeni bir döneme evrildi. Bu dönüşüm sürecinde, geleneksel yapım türleri salonlardaki eski cazibesini bir hayli yitirirken, animasyon sineması hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de bayrak taşıyıcısı konumuna yükseldi.

'Kral Şakir'

ANİMASYONUN YÜKSELİŞİ VE TÜRKİYE SİNEMASININ YENİ DENGELERİ

2022-2025 arasındaki sinema bilet satış ve gişe istatistikleri incelendiğinde, animasyon filmlerinin Türkiye sinema endüstrisindeki payının geçici bir trend olmadığı, aksine kalıcı ve yapısal bir karakter kazandığı net bir şekilde görülüyor.

'Rafadan Tayfa'

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İZLEYİCİ PROFİLİNDEKİ DÖNÜŞÜM

Türkiye sinema salonlarında izleyici profili ve tür tercihlerinin ne denli hızlı bir kabuk değiştirdiği gözler önüne seriliyor. 2022'de toplam sinema izleyicisi içerisinde animasyon filmlerinin payı yalnızca yüzde 18 gibi mütevazı bir oranda kalırken, bu oran 2025'te yüzde 29'a sıçradı. Bu sıçramanın en çarpıcı alt metni, Türk yapımı animasyonların kaydettiği istikrarlı ve güçlü ivme.

'İstanbul Muhafızları'

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TÜRK YAPIMLARININ GİŞEDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Animasyon türünün kendi içerisindeki rekabette Türk yapımları ağırlıklı olarak üstünlüğü elinde tutuyor. 2024 yılı hariç Türk yapımları her yıl toplam animasyon izleyicisinin %51 ile %57 arasındaki bir kısmını tek başına çekmeyi başarmıştır. Bu durum, yerli animasyon serilerinin salonlar için ne kadar kritik birer gişe motoru haline geldiğini ortaya koyuyor.

2022-2025 ANİMASYON FİLMLERİ 2022 ♦ Türk Yapımı Animasyon Filmleri: 3.314.908 ♦ Yabancı Yapımı Animasyon Filmleri: 3.164.208 • Toplam İzleyici Sayısı: 6.479.116 (Toplam izleyici sayısının %18'si) 2023 ♦ Türk Yapımı Animasyon Filmleri: 3.565.412 ♦ Yabancı Yapımı Animasyon Filmleri: 3.038.544 • Toplam İzleyici Sayısı: 6.603.956 (Toplam izleyici sayısının % 21'i) 2024 ♦ Türk Yapımı Animasyon Filmleri: 3.784.816 ♦ Yabancı Yapımı Animasyon Filmleri: 4.913.382 • Toplam İzleyici Sayısı: 8.698.198 (Toplam izleyici sayısının %26'sı) 2025 ♦ Türk Yapımı Animasyon Filmleri: 4.571.838 ♦ Yabancı Yapımı Animasyon Filmleri: 3.428.167 • Toplam İzleyici Sayısı: 8.000.005 (Toplam izleyici sayısının %29'u)

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YÜKSELİŞİ SAĞLAYAN SOSYOLOJİK VE SEKTÖREL DİNAMİKLER

Pandemi sonrasında genel sinema izleyici sayılarında yaşanan genel daralmaya karşın, animasyon türünün bu denli dirençli ve büyüme odaklı bir grafik çizmesi birkaç temel sosyolojik ve sektörel dinamikle açıklanabilir.

• Nitelikli Aile Eğlencesi Arayışı: Sinema bilet fiyatlarının artması, ailelerin salon tercihini doğrudan toplu ve güvenli bir eğlenceye yönlendirdi. Animasyon filmleri, hem çocuklara hem de yetişkinlere aynı anda hitap edebilen katmanlı anlatımlarıyla geniş kitleleri sinema salonlarına çekti.

• Yerli Üretimde Kalite Artışı: Türk yapımı animasyonların teknik kalitesi, seslendirme kadroları ve senaryo derinliği büyük bir gelişim kaydetti. İzleyicinin yabancı muadilleriyle kıyaslanabilir düzeyde prodüksiyonlar bulabilmesi, millî sinema bilincini ve yerli gişe başarısını tetikledi.

• Salonların Kurtarıcısı: Dram, komedi veya aksiyon türlerindeki dalgalanmalara karşın animasyon, yılın her döneminde salonların doluluk oranını yukarıda tutan güvenli bir liman işlevi gördü.

'Doru'

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GELECEK VİZYONU

2022-2025 arasındaki istatistiki kesit, Türkiye'de animasyon sinemasının çocuklara yönelik alternatif bir alt tür olmaktan çıkıp, ulusal sinema endüstrisinin ana omurgalarından birine dönüştüğünü kanıtlıyor. Toplam izleyicinin yarısından fazlasının tercihi haline gelen animasyon sektörü, doğru yatırımlar ve nitelikli içerik artışıyla Türkiye sinemasının gelecekteki büyüme motoru olmaya devam edecek. Bu ivme, Türk yapımcıların uluslararası pazarlara açılması ve teknik altyapı yatırımlarını derinleştirmesi açısından da tarihi bir fırsat penceresi sunuyor.

2018-2025 arasında 5 filmlik bir serisi 4 milyon izleyici bandına ulaşan 'Kral Şakir'in yaratıcısı karikatürist Varol Yaşaroğlu, animasyon filmlerinin bugünü ve geleceği hakkında Habertürk HT Stüdyo'da açıklamalarda bulundu.

'Kral Şakir'in 10'uncu yılı vesilesiyle Galataport'ta 'Kral Şakir Şehre Dönüş Festivali' düzenleyen Yaşaroğlu, 'Kral Şakir' filmlerinin ve kitaplarında özellikle toplumun tüketim odaklı bir yapıya evrilmesine karşın, çocuklara üretmenin, yazıp çizmenin ve hayal kurmanın önemini aşılamaya gayret ettiklerini dile getirdi. Çocuklara bağımlılıklardan uzak durmanın ve mutlu olmanın yolunun üretmekten geçtiğini anlatmayı hedeflediklerini söyleyen Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir' kitaplarının 16 milyonun üzerinde okuyucuya ulaştığını belirterek çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmada rol almanın kendisini oldukça mutlu ettiğini belirtti.