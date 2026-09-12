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        Haberler Gündem Vanlı Kara Haydar soruşturması kapsamında Çağla Öz Tançalan İstanbul’da yakalandı

        Vanlı Kara Haydar soruşturması kapsamında Çağla Öz Tançalan İstanbul’da yakalandı

        "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da yakalandı. Soruşturmada çiftin hesaplarında 222 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme

        Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğün görüntülerinin kamuoyunda gündem olmasının ardından başlatıldı.

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        Düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve Türk lirası ile çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam görüntüleri incelemeye alındı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

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        ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN YAKALANDI

        Tançalan’ın tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın da hesap hareketleri incelemeye alındı.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Çağla Öz Tançalan’ın İstanbul’da olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Tançalan gözaltına alındı.

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        Çağla Öz Tançalan’ın İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van’a gönderilmesi bekleniyor.

        ANNESİ VE YAKINI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Soruşturma kapsamında daha önce Çağla Öz Tançalan’ın annesi Nilgün Oya İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınmıştı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında Muradiye ilçesinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

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        Aramalarda 66 adet altın olduğu değerlendirilen bilezik, zincirler, gerdanlık, altın renkli cep telefonu, farklı para birimlerinde nakit para ve Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport bulunmuştu.

        HESAPLARDA 222 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

        Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de MASAK raporunda yer alan hesap hareketleri oldu.

        Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın hesaplarında 58 milyon 780 bin 234 lira giriş, 56 milyon 179 bin 790 lira çıkış tespit edildi.

        Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarında ise 56 milyon 478 bin lira giriş ve 50 milyon 859 bin lira çıkış belirlendi.

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        Buna göre çiftin banka hesaplarındaki toplam para transferi trafiğinin 222 milyon lirayı aştığı kaydedildi.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayı Van İl Emniyet Müdürlüğü yapacak

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        #Vanlı Kara Haydar
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