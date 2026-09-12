Alihan Kuriş soruşturmasında tanık ifadelerinde FETÖ bağlantısı ve ölüm iddiaları yer aldı

Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan tanık ifadelerinde, Alihan Kuriş ve çevresine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada bazı tanıkların ifadeleri dosyaya girdi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iş insanı M.K., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık olarak ifade verdi.

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M.K., 17-25 Aralık 2013 öncesinde Arif Ahmet Denizolgun ve iş insanı R.A. ile yaptığı görüşmede, Denizolgun’un Fetullah Gülen’den bir mektup aldığını ve buna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu öne sürdü.

"DENİZOLGUN’UN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ" İDDİASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ifade veren tanık Y.K. ise Alihan Kuriş’in cemaatin başına geçme isteği olduğunu iddia etti.

Y.K., Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün doğal olmadığı yönünde şüpheleri bulunduğunu savunarak, Kuriş’in liderlik beklentisi nedeniyle bu yönde hareket ettiğini ileri sürdü.

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"FETÖ, DENİZOLGUN’U İSTEMEDİ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanık R.Ş. de Alihan Kuriş’in liderlik beklentisi olduğunu ve bu nedenle çevresinde Denizolgun’a yönelik olumsuz söylemler bulunduğunu iddia etti.

R.Ş., ifadesinde Alihan Kuriş’in FETÖ tarafından yönetildiğini öne sürerek, "FETÖ, Arif Ahmet Bey’i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi" şeklinde iddialarda bulundu.

Tanık ifadelerinde yer alan iddialarda, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü ve Alihan Kuriş’in cemaat içerisindeki konumuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

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Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.