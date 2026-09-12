Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yozgat’ta asırlık çınar sağlıklı yaşam önerilerini anlattı

        Yozgat’ta asırlık çınar sağlıklı yaşam önerilerini anlattı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşamının sırrını düzenli hayat, sağlıklı beslenme ve yoğurt tüketimine bağladı. Asırlık çınar, hayatından kesitleri ve alışkanlıklarını anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 21:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        100 yaşındaki Ali Gül'ün yaşam sırrı

        Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül, bir asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken uzun ve sağlıklı yaşamının sırlarını anlattı.

        1926 doğumlu Gül, ilerleyen yaşına rağmen sağlığını koruduğunu belirterek, bunu hayatı boyunca dikkat ettiği beslenme alışkanlıklarına bağladı.

        Sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini söyleyen Gül, "Hayatım boyunca her şeyin en iyisini yedim ve giydim" dedi.

        ÇİÇEKLERLE DOLU TERASINDA VAKİT GEÇİRİYOR

        Evindeki terası çiçekler ve çeşitli süslemelerle donatan Ali Gül, kendisine sürekli uğraşlar bulduğunu anlattı.

        REKLAM

        Gül, "Terasta üzüm yetiştiriyorum. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm. Kimseyi üzümsüz salmıyorum" diye konuştu.

        100 yaşına kadar kimsenin hakkına girmediğini belirten Gül, çalışmaya ve doğru yaşamaya önem verdiğini ifade etti.

        "YOĞURTSUZ YEMEK YEMEM"

        Günlük yaşam alışkanlıklarını anlatan Ali Gül, erken kalktığını, ibadet ettiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini söyledi.

        Gül, "Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem, ben kazandım ben yiyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Hiçbir zaman düzenli doktor kontrolüne ihtiyaç duymadığını belirten Gül, hayatında yalnızca bir kez kalça kırığı nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi.

        Temiz giyinmeye ve hayır yapmaya önem verdiğini dile getiren Gül, çocuk yuvalarına ve Mehmetçik Vakfı’na destek verdiğini anlattı.

        Ali Gül, sağlıklı ve uzun yaşam için düzenli beslenme, çalışkanlık ve iyi niyetin önemli olduğunu vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Gül
        #Yozgat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon
        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon
        Trabzon'a Konya darbesi!
        Trabzon'a Konya darbesi!
        Kuriş soruşturmasında yeni iddialar
        Kuriş soruşturmasında yeni iddialar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar