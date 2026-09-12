Yozgat’ta asırlık çınar sağlıklı yaşam önerilerini anlattı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül, bir asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken uzun ve sağlıklı yaşamının sırlarını anlattı.

1926 doğumlu Gül, ilerleyen yaşına rağmen sağlığını koruduğunu belirterek, bunu hayatı boyunca dikkat ettiği beslenme alışkanlıklarına bağladı.

Sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini söyleyen Gül, "Hayatım boyunca her şeyin en iyisini yedim ve giydim" dedi.

ÇİÇEKLERLE DOLU TERASINDA VAKİT GEÇİRİYOR

Evindeki terası çiçekler ve çeşitli süslemelerle donatan Ali Gül, kendisine sürekli uğraşlar bulduğunu anlattı.

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Gül, "Terasta üzüm yetiştiriyorum. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm. Kimseyi üzümsüz salmıyorum" diye konuştu.

100 yaşına kadar kimsenin hakkına girmediğini belirten Gül, çalışmaya ve doğru yaşamaya önem verdiğini ifade etti.

"YOĞURTSUZ YEMEK YEMEM"

Günlük yaşam alışkanlıklarını anlatan Ali Gül, erken kalktığını, ibadet ettiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini söyledi.

Gül, "Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem, ben kazandım ben yiyorum" ifadelerini kullandı.

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Hiçbir zaman düzenli doktor kontrolüne ihtiyaç duymadığını belirten Gül, hayatında yalnızca bir kez kalça kırığı nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi.

Temiz giyinmeye ve hayır yapmaya önem verdiğini dile getiren Gül, çocuk yuvalarına ve Mehmetçik Vakfı’na destek verdiğini anlattı.

Ali Gül, sağlıklı ve uzun yaşam için düzenli beslenme, çalışkanlık ve iyi niyetin önemli olduğunu vurguladı.