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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta su kuyusunda facia! 2 ölü

        Kahramanmaraş'ta su kuyusunda facia! 2 ölü

        Kahramanmaraş'ta temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 05:21 Güncelleme:
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        Su kuyusunda facia! 2 ölü
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        Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Kuzucak Mahallesi'nde Mehmet Tekin (37) ile Gurbet Esenceli (52), temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, Tekin ve Esenceli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kuyuda biriken gazdan etkilenerek zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, ekiplerce kuyudan çıkarıldı.

        Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #KAHRAMANMARAŞ
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