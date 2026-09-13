THE ADDAMS FAMILY: GOTİK VE EĞLENCELİ

Normalin aslında ne olduğunu sorgulatan, karanlığı, tuhaflığı ve ölümü şefkatle kucaklayan sıra dışı bir aile portresi. Gotik estetiği absürt bir mizahla birleştirirken, aile bağlarının gücünü çok farklı bir açıdan kanıtlıyor.