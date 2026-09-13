Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kocaelispor Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı! Galatasaray Kocaelispor maçı muhtemel 11'ler
        Canlı

        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı! Galatasaray Kocaelispor maçı muhtemel 11'ler

        Galatasaray Kocaelispor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'la karşı karşıya geliyor... Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak liderliği tekrar almak isterken; konuk takım ise 3 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde... İşte Galatasaray-Kocaelispor maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u ağırlıyor...

        G.SARAY - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Eren, Torreira, Ugochukwu, Yunus, Batrakov (Leao), Barış Alper, Deniz Gül.

        Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Sow, Berkan, Sousa, Aye, Agyei.

        KOCAELİSPOR İLE 43. RANDEVU

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig’de 43’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde geride kalan 42 maçında Galatasaray 24 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 77 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi 38 golle karşılık verdi. Galatasaray, Kocaelispor’u İstanbul’da konuk ettiği 21 lig maçında ise 13 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip evindeki bu karşılaşmalarda 4 kez mağlup olurken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.

        SON 3 MAÇTA RAKİBİNİ YENEMEDİ

        Süper Lig’de Kocaelispor ile oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Galatasaray, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İzmit’te yapılan müsabakadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan son randevu ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, lig tarihinde yeşil-siyahlı temsilciye karşı evinde ise bugüne kadar hiç üst üste 3 maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

        SÜPER LİG’DE 37 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’de son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park’ta çıktığı 37 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 37 maçın 29’unu kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

        OKAN BURUK’UN KAZANAMADIĞI TEK RAKİP KOCAELİSPOR

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig’de en az iki kez karşılaştığı 26 rakip arasında mağlup edemediği tek takım konumunda Kocaelispor yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde yeşil-siyahlı temsilciyle oynadığı iki müsabakada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        REKLAM

        GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Kocaelispor maçı, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Kocaelispor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Düğün dönüşü kaza: 21 yaralı
        Düğün dönüşü kaza: 21 yaralı
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon
        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Trabzon'a Konya darbesi!
        Trabzon'a Konya darbesi!
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"