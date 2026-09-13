G.SARAY - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

08:00 13/09/2026

KOCAELİSPOR İLE 43. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig’de 43’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde geride kalan 42 maçında Galatasaray 24 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 77 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi 38 golle karşılık verdi. Galatasaray, Kocaelispor’u İstanbul’da konuk ettiği 21 lig maçında ise 13 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip evindeki bu karşılaşmalarda 4 kez mağlup olurken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.