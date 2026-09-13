G.SARAY - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Eren, Torreira, Ugochukwu, Yunus, Batrakov (Leao), Barış Alper, Deniz Gül.
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Sow, Berkan, Sousa, Aye, Agyei.
KOCAELİSPOR İLE 43. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig’de 43’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde geride kalan 42 maçında Galatasaray 24 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 77 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi 38 golle karşılık verdi. Galatasaray, Kocaelispor’u İstanbul’da konuk ettiği 21 lig maçında ise 13 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip evindeki bu karşılaşmalarda 4 kez mağlup olurken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.
SON 3 MAÇTA RAKİBİNİ YENEMEDİ
Süper Lig’de Kocaelispor ile oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Galatasaray, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İzmit’te yapılan müsabakadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan son randevu ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, lig tarihinde yeşil-siyahlı temsilciye karşı evinde ise bugüne kadar hiç üst üste 3 maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.
SÜPER LİG’DE 37 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’de son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park’ta çıktığı 37 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 37 maçın 29’unu kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
OKAN BURUK’UN KAZANAMADIĞI TEK RAKİP KOCAELİSPOR
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig’de en az iki kez karşılaştığı 26 rakip arasında mağlup edemediği tek takım konumunda Kocaelispor yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde yeşil-siyahlı temsilciyle oynadığı iki müsabakada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Kocaelispor maçı, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.