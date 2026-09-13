Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.