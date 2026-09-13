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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum paylaştı: İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler

        Bakan Kurum paylaştı: İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı.

        2

        Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

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        İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

        4

        KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

        Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.

        5

        1+1 konut: 10.000 TL

        2+1 konut: 12.000 TL

        3+1 konut: 15.000 TL

        4+1 konut: 18.000 TL’den başlayacak.  

        6

        Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1konut tahsis edilecek.

        7

        12 İLÇEYİ KAPSAYAN 4 BÖLGEDE EVLER KİRALANACAK

        Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı.

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        Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

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        BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

        Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul’da ikamet etme koşulları aranacak.

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        Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

        11

        İşte ilçeler ve örnek daireler...

        12

        Birinci grupta yer alan Sancaktepe'deki örnek daireler...

        13

        Sancaktepe

        14

        Sancaktepe

        15

        Sancaktepe

        16

        Sancaktepe

        17

        Sancaktepe

        18

        Sancaktepe

        19

        Üçüncü grupta yer alan Gaziosmanpaşa'daki örnek daireler...

        20

        Gaziosmanpaşa

        21
        22
        23
        24
        25
        26

        Üçüncü grupta yer alan Başakşehir'deki örnek daireler...

        27

        Başakşehir

        28
        29
        30

        İkinci grupta yer alan Maltepe'deki örnek daireler...

        31

        Maltepe

        32
        33

        Maltepe

        34

        Maltepe

        35
        36
        37

        Birinci grupta yer alan Ataşehir'deki örnek daireler...

        38

        Ataşehir

        39
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        41
        42

        Ataşehir

        43

        Ataşehir

        44

        Ataşehir

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