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        Haberler Dünya Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi: Üç ülke liderinden yarın kritik toplantı

        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi: Üç ülke liderinden yarın kritik toplantı

        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in liderleri, Birleşik Krallık'ın dağılmasına ilişkin planları görüşmek üzere yarın bir araya gelecek. Liderlerin, Birleşik Krallık'tan ayrılma konusunda referandum düzenleme hakkını talep eden ortak bir bildiri imzalamaları bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi

        The Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık'ın geleceğine dair kritik bir haber paylaştı.

        Londra'nın en önemli gazetelerinden biri olan The Telegraph; Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’in liderlerinin yarın bir araya gelerek Birleşik Krallık’tan ayrılmaya yönelik planları görüşeceğini duyurdu.

        İskoçya Başbakanı John Swinney, Galler Başbakanı Rhun ap Iowerth ve Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O’Neill’in, Birleşik Krallık’tan ayrılma konusunda referandum düzenleme hakkını talep eden ortak bir bildiri imzalamaları bekleniyor. Birleşik Krallık’ı oluşturan üç ulusun hükümetleri ilk kez kraliyetçi değil, ayrılıkçı partiler tarafından yönetiliyor.

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        The Telegraph kaynakları, zirvenin amacının parlamentoda kamuoyu destek verirse İskoçya’nın bağımsızlık referandumunu destekleyeceğini söyleyen Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham üzerinde daha fazla baskı oluşturmak olduğunu bildirdi.

        "Burnham her şeyi mahvetti"

        İskoç lider Swinney’e yakın bir kaynak gazeteye, Burnham’ın bu açıklamayla 'her şeyi mahvettiğini' ve birlikçilerin çok endişelenmesi gerektiğini, tarihe Birleşik Krallık’ın son başbakanı olarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşmekte olduğunu söyledi.

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        Swinney ayrıca, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ilk kez bağımsızlık yanlısı partiler tarafından yönetildiğini ve "statükonun sürdürülemez olduğunun ve Westminster'ın Birleşik Krallık sonrası bir geleceğe hazırlanmak zorunda olduğunun daha açık bir işareti olamayacağını" söyledi.

        Sinn Féin (Kuzey İrlanda), İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Plaid Cymru (Galler) partileri Birleşik Krallık’ın dağılmasını destekliyor.

        Açıklamalarının Birleşik Krallık'a bağlı yönetimlerde yarattığı ayrılıkçı rüzgârları dizginlemek isteyen Burnham, durumu açıklığa kavuşturmak istedi ve Swinney’e bir mektup yazarak, kendisi başbakan olarak görevde kaldığı sürece referandumun gündem dışı olduğunu belirtti.

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        Burnham, Swinney’e gönderdiği mektupta, İşçi Partisi’nin 2024 seçim bildirgesinin son derece net olduğunu ifade etti.

        Burnham mektupta şöyle dedi:

        “İşçi Partisi ne bağımsızlığı ne de yeni bir referandumu desteklemiyor. Kısa süre önce Glasgow’da görüştüğümüzde size şahsen de açıkça belirttiğim gibi, bağımsızlık ve referandum gündem dışı konulardır; zira bunlar, ekonomiyi büyütme ve ailelere yaşam maliyetiyle başa çıkmalarına yardımcı olma konusundaki odak noktamızı saptıracaktır.”

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