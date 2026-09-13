Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye diplomatik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle bir görüşme yapan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriyeli Bakan Şeybani, artık Suriye'nin kararlarını kurumsal ve bağımsız bir şekilde aldıklarını söyledi. Bakan Şeybani, Türkiye'nin tutumundan büyük bir memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Suriye İç Savaşı süresinde Türkiye'nin Suriye halkının yanında durduğunu söyleyen Şeybani, iki ülkenin ilişkilerinin büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

Bakan Şeybani, Suriye'nin barış içinde yaşamak istediğini ama İsrail'in bunu istemediğini, İsrail'in askeri havalimanına yaptığı saldırının da bunun bir kanıtı olduğunu söyledi ve, "Bu saldırının meşru bir zemini yok" dedi.

"Suriye her geçen gün daha güçlü"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'nin her geçen gün daha güçlü kalkındığını, savaştan sonra yaralarını sardığını söyledi. Eski Suriye'nin dünyadan izole olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın bir zaman içinde Şam'a ziyarette bulunacağını ifade etti.

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SDG'nin Suriye hükümetiyle entegrasyonunu çok kıymetli bulduklarını belirten Bakan Fidan, ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında birleşmesinin zaruri olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Suriyelilerin eşit vatandaşlık seviyesinde özgürce yaşamasını istediklerini belirtti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ve Irak'taki Kürtlerin refahıyla özel olarak ilgilendiğini ifade etti.

ŞARA, FİDAN'I KABUL ETTİ Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bugün Şam'da kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani de hazır bulundu. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Taraflar, ortak çıkarlara hizmet etmek ve bölgede güvenlik ile istikrarı desteklemek amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Suriye ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyleyen Fidan, özellikle enerji alanında Suriye'nin stratejik bir noktada hayati bir rolü olduğunu belirtti.

Suriye konusunda olumsuz tek konunun İsrail olduğunu söyleyen Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik olarak hedef aldığını ifade etti.

Bakan Fidan, Dürzilerin Suriye toplumunun asli unsuru olduğunu belirtti. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması, Suriye ve İsrail'in güney sınırının düzenlenmesinin en doğru yolu olduğunu söyledi.

Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamış bir ülke olmasını temenni ettiklerini belirten Fidan, Suriye ile her alanda yakın işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Fidan, "Türkçenin seçmeli ders olması konusunda bir sıkıntı yok" dedi.