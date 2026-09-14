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        Haberler Gündem Eğitim İlk ders zili çaldı! 17 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen sınıflarda

        İlk ders zili çaldı! 17 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen sınıflarda

        Bugün yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim döneminde velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencilerin cep telefonu getirmesine izin verilmeyecek. İlk ara tatil 16-20 Kasım'da sömestr ise 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        İlk ders zili çaldı!
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        Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

        Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı başladı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.

        Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında "uyum eğitimleri" düzenlendi.

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        Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

        Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için bugün itibarıyla birinci dönem başladı.

        Toygar Börekçi Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Çocukların el dedektörüyle aranmasının ardından okul bahçesine girişlerine izin verildi.

        Bakanlıkça başlatılan uygulama kapsamında okuldaki öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında beyaz önlük giymeyi tercih ettiği görüldü.

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        "OKULA BAŞLADIĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

        Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Hüseyin Berat Yüceer de yaz tatilinde ailesiyle bol bol vakit geçirdiğini, büyüklerini ziyaret ettiğini anlattı.

        Eğlenceli bir yaz dönemi geçirdiğini aktaran Yüceer, "Okulumu özlemişim. Farklı bir duygu var içimde. Okula başladığım için heyecanlıyım." dedi.

        8. sınıfa başlayan Ali Hamza Çalkap da yaz tatilinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava çalıştığını, ayrıca arkadaşlarıyla oyun oynadığını belirtti.

        Okuluna başladığı için heyecanlı olduğu için aktaran Çalkap, "Arkadaşlarımla teneffüslerde güzel vakit geçireceğiz. Heyecanlıyım, öğretmenlerimi de özledim." diye konuştu.

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        İLK ARA TATİL 16-20 KASIM'DA

        Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

        İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

        Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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        #eğitim öğretim
        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #son dakika haberi
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