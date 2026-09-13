Galatasaray evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı

DENİZ'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transfer Deniz Gül ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Mücadelenin 12. dakikasında Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen üzerine gelen topu sektirdi. Yerdeki topa Serhat eliyle, Deniz ise ayağıyla hamle yaptı. Meşin yuvarlak bir kez daha sekerek ceza sahası içi sol çaprazdaki Rafael Leao'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu Deniz kafayla tamamladı. Çizgiyi geçen meşin yuvarlağı savunma çıkardıktan sonra altıpas gerisindeki Yunus Akgün sert bir vuruşla ağlara gönderdi.