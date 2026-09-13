Galatasaray evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılar RAMS Park Stadyumu'nda son oynadığı 38 maçtan da puan almayı başardı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yeşil-siyahlıları konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında oyunun hakimi olan Galatasaray, yeni transferler Deniz Gül ve Rafael Leao ile pozisyonlara girdi. Golü bulamayan "Cimbom" savunmada 38. dakikada direkten dönen şut haricinde pozisyon vermedi. Maçta ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray, topa daha fazla sahip oldu. Mücadelenin 59. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine Aleksey Batrakov'un girmesinden sonra Kocaelispor oyunda dengeyi kurdu. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken sarı-kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı'nın 71. dakikada ceza sahası dışından şutunda golü buldu ve 1-0 öne geçti. Kalan bölümde konuk takımın baskısına rağmen kalesini gole kapatan "Cimbom" sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Süper Lig'de namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Puanını 13'e yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Sezona iyi başlayan yeşil-siyahlılar ise ikinci yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
KAPTAN BU SEZON İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla fileleri havalandıran tecrübeli stoper, takımını 1-0 öne geçirerek galibiyette başrolü oynadı.
Galatasaray'da 176. resmi maçında 17. kez skoru değiştirme başarısı gösteren Abdülkerim, bu sezonki 5. resmi mücadelede ilk kez gole adını yazdırdı.
DENİZ'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transfer Deniz Gül ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Mücadelenin 12. dakikasında Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen üzerine gelen topu sektirdi. Yerdeki topa Serhat eliyle, Deniz ise ayağıyla hamle yaptı. Meşin yuvarlak bir kez daha sekerek ceza sahası içi sol çaprazdaki Rafael Leao'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu Deniz kafayla tamamladı. Çizgiyi geçen meşin yuvarlağı savunma çıkardıktan sonra altıpas gerisindeki Yunus Akgün sert bir vuruşla ağlara gönderdi.
Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan önce gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. VAR'daki Matej Jug'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Deniz'in top kapma mücadelesinde kaleci Serhat'ın elindeki topa vurduğunu belirterek faul kararı verdi. Galatasaray kariyerindeki ilk golüne çok yaklaşan Deniz Gül'ün sevinci yarıda kaldı.
DİREĞİ DE GEÇEMEDİ
Deniz Gül'ün 31. dakikadaki şutunda top direkten döndü. Karşılaşmanın 12. dakikasında attığı gol VAR'dan dönen milli futbolcu, 31. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Leao'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan 22 yaşındaki santrfor, dar açıdan düzgün bir şut çıkardı. Kaleci Serhat'ı geçen meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına geldi.
KOCAELİSPOR DA DİREĞE TAKILDI
Konuk takımda Deniel Agyei'nin vuruşunda top direkten döndü. Müsabakanın 38. dakikasında kendi yarı alanında aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Agyei'nin sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.
LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray'ın ligde sahasındaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30. galibiyetini elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
SARI-KIRMIZILILAR KOCAELİSPOR'U 3 MAÇ SONRA YENDİ
Galatasaray, yeşil-siyahlı takım karşısında ligde 3 maç sonra kazandı. Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti.
Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak Kocaelispor'a karşı 17 yıllık kazanamama hasretini dindirdi.
KOCAELİSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ İSTANBUL'DA BİTTİ
Körfez temsilcisinin Süper Lig'deki 3 maçlık kazanma serisi Galatasaray yenilgisiyle sona erdi. Lige deplasmandaki Başakşehir FK yenilgisiyle başlayan Selçuk İnan'ın öğrencileri, sonrasında sırasıyla Amed Sportif Faaliyetler, TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor'u mağlup etti. Beşinci haftada Galatasaray'a konuk olan Kocaeli temsilcisi, 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.