Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kocaelispor Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!

        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor’u konuk etti. Sarı- kırmızılı ekip sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

        Zorlu mücadelede tek golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

        Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu geri aldı. Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

        Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Torreira’nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen’in iki hamlede kontrol edemediği top, ceza sahası içi sol çaprazdan Leao’nun aşırtma vuruşunda üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde Deniz Gül’ün kafa vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ancak topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan gol kararı verdi. VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Deniz Gül’ün kaleci Serhat Öztaşdelen’e yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.

        REKLAM

        24. dakikada Sanchez’in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın, Haidara’yı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        31. dakikada Rafael Leao’nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, savunmada Zoukrou’yu geçerek ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönerken ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Gabriel Sara’nın şutunda ise top üstten auta çıktı.

        REKLAM

        38. dakikada Florian Aye’nin pasında kendi yarı alanında topla buluşan Agyei, topla mesafe kat ederek ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.

        45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Yunus Akgün pasını Rafael Leao'ya bıraktı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        45+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Rafael Leao göğsüyle önünde alıp ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        REKLAM

        45+2. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde altıpasın gerisinden Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

        71. dakikada Torreira’nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

        78. dakikada ceza yayı sol tarafından Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan topu kaleci Serhat Öztaşdelen kontrol etti.

        87. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Barış Alper Yılmaz, topu kafayla Kazımcan Karataş’a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kurtardı.

        REKLAM

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 86), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Aleksey Batrakov dk. 59), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Lesley Ugochukwu dk. 77), Rafael Leao (Kazımcan Karataş dk. 86), Deniz Gül (Leroy Sane dk. 77)

        Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

        Teknik Direktör: Okan Buruk

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou (Arda Özyar dk. 86), Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Susoho (Uğur Kaan Yıldız dk. 86), Show, Berkan Kutlu (Tayfur Bingöl dk. 77), Gonçalo Sousa, Daniel Agyei (Makana Baku dk. 59), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 78)

        Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga

        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        Gol: Abdülkerim Bardakcı (dk. 71) (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray), Selçuk İnan, Anfernee Dijksteel (Kocaelispor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Kocaelispor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek