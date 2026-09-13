Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor’u konuk etti. Sarı- kırmızılı ekip sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Zorlu mücadelede tek golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu geri aldı. Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Torreira’nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen’in iki hamlede kontrol edemediği top, ceza sahası içi sol çaprazdan Leao’nun aşırtma vuruşunda üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde Deniz Gül’ün kafa vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ancak topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan gol kararı verdi. VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Deniz Gül’ün kaleci Serhat Öztaşdelen’e yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.

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24. dakikada Sanchez’in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın, Haidara’yı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Rafael Leao’nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, savunmada Zoukrou’yu geçerek ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönerken ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Gabriel Sara’nın şutunda ise top üstten auta çıktı.

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38. dakikada Florian Aye’nin pasında kendi yarı alanında topla buluşan Agyei, topla mesafe kat ederek ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Yunus Akgün pasını Rafael Leao'ya bıraktı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Rafael Leao göğsüyle önünde alıp ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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45+2. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde altıpasın gerisinden Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

71. dakikada Torreira’nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

78. dakikada ceza yayı sol tarafından Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan topu kaleci Serhat Öztaşdelen kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Barış Alper Yılmaz, topu kafayla Kazımcan Karataş’a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kurtardı.

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Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 86), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Aleksey Batrakov dk. 59), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Lesley Ugochukwu dk. 77), Rafael Leao (Kazımcan Karataş dk. 86), Deniz Gül (Leroy Sane dk. 77)

Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou (Arda Özyar dk. 86), Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Susoho (Uğur Kaan Yıldız dk. 86), Show, Berkan Kutlu (Tayfur Bingöl dk. 77), Gonçalo Sousa, Daniel Agyei (Makana Baku dk. 59), Florian Aye (Metehan Altunbaş dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Abdülkerim Bardakcı (dk. 71) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray), Selçuk İnan, Anfernee Dijksteel (Kocaelispor)