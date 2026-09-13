Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk açıkladı! Osimhen ve Lemina Trabzonspor maçına yetişecek mi?

        Okan Buruk açıkladı! Osimhen ve Lemina Trabzonspor maçına yetişecek mi?

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlık durumu hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u ağırladı. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

        İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

        "Zor maç. Geçen sene 2 maçta da Kocaelispor'u da yenememiştik, psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar... Çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahası içi buluşmalar vs. hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Önemlisi topu içeri atmaktı. Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda."

        REKLAM

        G.SARAY İLE 149 MAÇIN 119'UNU KAZANDI YÜZDE 80'LİK GALİBİYET ORANI İLE REKOR KIRDI

        "Rekorları bazen kırıyoruz, hiç haberimiz olmadan... Benden çok Galatasaray'ın gücü bu. Taraftarımız bizi destekledi. Onlarla rekorlar kırdık, kupalar kazandık. Hedefimiz bu sezon da aynı şekilde devam edebilmek."

        "Takıma yeni gelmiş, fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindiriciydi. Lesley girdikten sonra iyi işler yaptı. O önemliydi. Batrakov girdi, orada 8-10'da oynayan biriydi. Sara da iyi oynadı, sadece öne doğru kırılan ekstra bir oyuncu daha katmak istedim. Genel istek, genel performans yerindeydi."

        REKLAM

        "OSIMHEN OLSA 2-3 TANE RAHAT ATACAĞI POZİSYON VARDI"

        "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz. Çok baskılı oynadık ama bitirici santrforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldım."

        REKLAM

        OSIMHEN VE LEMINA TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

        "Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #Kocaelispor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek