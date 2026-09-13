Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u ağırladı. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Zor maç. Geçen sene 2 maçta da Kocaelispor'u da yenememiştik, psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar... Çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahası içi buluşmalar vs. hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Önemlisi topu içeri atmaktı. Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda."

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G.SARAY İLE 149 MAÇIN 119'UNU KAZANDI YÜZDE 80'LİK GALİBİYET ORANI İLE REKOR KIRDI

"Rekorları bazen kırıyoruz, hiç haberimiz olmadan... Benden çok Galatasaray'ın gücü bu. Taraftarımız bizi destekledi. Onlarla rekorlar kırdık, kupalar kazandık. Hedefimiz bu sezon da aynı şekilde devam edebilmek."

"Takıma yeni gelmiş, fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindiriciydi. Lesley girdikten sonra iyi işler yaptı. O önemliydi. Batrakov girdi, orada 8-10'da oynayan biriydi. Sara da iyi oynadı, sadece öne doğru kırılan ekstra bir oyuncu daha katmak istedim. Genel istek, genel performans yerindeydi."

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"OSIMHEN OLSA 2-3 TANE RAHAT ATACAĞI POZİSYON VARDI"

"Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz. Çok baskılı oynadık ama bitirici santrforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldım."

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OSIMHEN VE LEMINA TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

"Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız."