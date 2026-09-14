Otomotivde adetler düştü, ihracat geliri yükseldi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Veriler, yılın ilk sekiz ayında otomotiv sanayisinde üretim ve iç pazarın daraldığını, buna karşın ihracat gelirlerinin artış gösterdiğini ortaya koydu.

İlk sekiz aylık dönemde toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 841 bin 583 adet oldu.

Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalışla 458 bin 169 adede geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 854 bin 860 adet olarak gerçekleşti.

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Ticari araç grubunda ise üretim artışı kaydedildi.

Bu dönemde ticari araç üretimi yüzde 12 yükselirken, hafif ticari araç üretiminde yüzde 12, ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 7 artış yaşandı.

İHRACATTA ADET DÜŞTÜ, GELİR ARTTI

Yılın ilk sekiz ayında otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek 597 bin 594 adet oldu.

Otomobil ihracatı yüzde 28 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 14 yükselerek 8 bin 245 adede ulaştı.

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Adet bazındaki gerilemeye karşın otomotiv sanayisinin ihracat geliri artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı ilk sekiz ayda yüzde 2.5 artarak 27.2 milyar dolara yükseldi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 9 gerileyerek 6.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4 arttı.

Otomotiv sanayisi, toplam ihracat içindeki güçlü konumunu da korudu. TİM verilerine göre sektör, yüzde 17’lik pay ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini sürdürdü.

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OTOMOTİV PAZARI DA DARALDI

2026’nın ocak-ağustos döneminde toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 745 bin 597 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 14 gerileyerek 564 bin 241 adede düştü.

Ticari araç pazarında da daralma görüldü. İlk sekiz ayda toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 7 geriledi.

Aynı dönemde otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ise yerli araçların payı yüzde 23 seviyesinde kaldı.

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KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 59 OLDU

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yılın ilk sekiz ayında yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti.

Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 olarak kaydedildi.

Böylece 2026’nın ilk sekiz aylık verileri, otomotiv sanayisinde üretim ve iç pazardaki daralmaya karşın ihracat gelirlerinin artışını sürdürdüğünü gösterdi.