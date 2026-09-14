Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.467,25 %0,51
        DOLAR 48,6202 %0,20
        EURO 56,2742 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.760,74 %-0,36
        BITCOIN 77.587,00 %0,35
        FAİZ 39,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,90 %-0,77
        GBP/TRY 65,7048 %-0,01
        EUR/USD 1,1565 %-0,29
        BRENT PETROL 103,91 %2,06
        ÇEYREK ALTIN 11.055,79 %-0,34
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde adetler düştü, ihracat geliri yükseldi

        Otomotivde adetler düştü, ihracat geliri yükseldi

        Türkiye otomotiv sanayisinde yılın ilk sekiz ayında üretim ve iç pazar daralırken, ihracat adetleri de geriledi. Buna karşın toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2.5 artarak 27.2 milyar dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 35 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ise yerli araçların payı yüzde 23 seviyesinde kaldı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 14 Eylül 2026 - 07:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomotivde 8 aylık bilanço

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

        Veriler, yılın ilk sekiz ayında otomotiv sanayisinde üretim ve iç pazarın daraldığını, buna karşın ihracat gelirlerinin artış gösterdiğini ortaya koydu.

        İlk sekiz aylık dönemde toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 841 bin 583 adet oldu.

        Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalışla 458 bin 169 adede geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 854 bin 860 adet olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Ticari araç grubunda ise üretim artışı kaydedildi.

        Bu dönemde ticari araç üretimi yüzde 12 yükselirken, hafif ticari araç üretiminde yüzde 12, ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 7 artış yaşandı.

        İHRACATTA ADET DÜŞTÜ, GELİR ARTTI

        Yılın ilk sekiz ayında otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek 597 bin 594 adet oldu.

        Otomobil ihracatı yüzde 28 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 14 yükselerek 8 bin 245 adede ulaştı.

        REKLAM

        Adet bazındaki gerilemeye karşın otomotiv sanayisinin ihracat geliri artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı ilk sekiz ayda yüzde 2.5 artarak 27.2 milyar dolara yükseldi.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 9 gerileyerek 6.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4 arttı.

        Otomotiv sanayisi, toplam ihracat içindeki güçlü konumunu da korudu. TİM verilerine göre sektör, yüzde 17’lik pay ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini sürdürdü.

        REKLAM

        OTOMOTİV PAZARI DA DARALDI

        2026’nın ocak-ağustos döneminde toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 745 bin 597 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 14 gerileyerek 564 bin 241 adede düştü.

        Ticari araç pazarında da daralma görüldü. İlk sekiz ayda toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 7 geriledi.

        Aynı dönemde otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ise yerli araçların payı yüzde 23 seviyesinde kaldı.

        REKLAM

        KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 59 OLDU

        Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yılın ilk sekiz ayında yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti.

        Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 olarak kaydedildi.

        Böylece 2026’nın ilk sekiz aylık verileri, otomotiv sanayisinde üretim ve iç pazardaki daralmaya karşın ihracat gelirlerinin artışını sürdürdüğünü gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #otomotiv
        #araba
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması