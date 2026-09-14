Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlanan düzenlemeyle 2011 tarihli önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, 31 Aralık 2026'dan itibaren FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu 10 aroma maddesinin piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı yasaklanacak.

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AROMA VERİCİLERE YASAK

Yönetmeliğe göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı olarak tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve kullanımları tüketiciyi yanıltmayan aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek. Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmayan aroma vericiler veya bunları içeren gıdalar piyasaya arz edilemeyecek. Ayrıca domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılması yasaklandı.

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DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI AROMA VERİCİLER YASAKLANDI

Domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kullanımı da yasaklandı. FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesinin kullanımı ise belirli gıda kategorileriyle sınırlandırıldı.

DOĞAL İFADESİNE ŞART KONULDU

Düzenlemeyle aroma vericilerde "doğal" ifadesinin kullanımı için de bileşenlerin ağırlıkça en az yüzde 95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi şartı getirildi. Gıda işletmecilerine uyum için 31 Aralık 2026'ya kadar süre tanınırken, bu tarihten önce üretilen veya piyasaya sunulan ürünlerin raf ömrü sonuna kadar satışta kalabileceği belirtildi.