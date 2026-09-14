Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül'de ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını belirterek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini ve 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocukların geleceğine göz diken sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

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2 BİN 447 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Operasyonların Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, jandarma ve polis teşkilatlarıyla 148 eş zamanlı operasyon yapıldığını, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.

Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren suç yapılarına karşı mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Gürlek, hedeflerinin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

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"SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAKTIR"

Gürlek, gençleri sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan ve suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıların da ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Operasyonlarda görev yapan Cumhuriyet Başsavcıları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının mensuplarına teşekkür eden Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları, polis ve jandarma teşkilatları ile ilgili tüm kurumlarla birlikte mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.