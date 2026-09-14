Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer: Fark sadece 3 sandalye

        İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer: Fark sadece 3 sandalye

        İsveç'te yapılan genel seçimlerde sol ittifak, sağ ittifakın 3 sandalye önünde. Ülkenin en büyük partisi olan merkez sol Sosyal Demokratlar küçük de olsa gerileme yaşarken, Avrupa'da yükselen aşırı sağın aksine İsveç'teki aşırı sağ parti İsveç Demokratları yaklaşık 3 puan kaybetti. Sol Parti ise oylarını 1.5 puan artırarak seçimde oyunu en çok artıran parti oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer

        İsveç'te dün yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partiden oluşan merkez sol blokun "parlamentoda 3 sandalye farkla" önde gittiği belirtildi.

        İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberinde, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 94'ünün sayıldığı, oy sayma sürecinin devam ettiği aktarıldı.

        Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 49,5'ini alarak, 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.

        REKLAM

        İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 49,1 oldu, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etti.

        Fark sadece 3 sandalye

        İsveç medyasında yer alan haberlere göre, oy sayma sürecinin devam ettiği seçimde, sol blok parlamentoda 3 sandalye farkla önde gidiyor.

        Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson, mevcut sonuçlara göre "kazandıklarını" ifade ederek, İsveç'in "yeni bir hükümete" kavuşacağı değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Merkez sağcı mevcut Başbakan Kristersson, seçmenlerin kararını verdiğini ancak 'henüz kesin bir sonuca ulaşamadıklarını' söyledi.

        Kristersson destekçilerine, "Önümüzdeki yıllarda İsveç'i hangi hükümetin yöneteceği hâlâ belirsiz; biz de bu hükümetin ülkemiz için en iyisi olmasını sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

        Bu arada, İsveç'in yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve posta yoluyla gecikmeli ulaşan oyların sayımı 16 Eylül'e kadar yapılacak ve resmi sonuçlar hafta sonuna kadar açıklanacak.

        REKLAM

        İsveç'te dün 8 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği genel seçime katılım oranı yüzde 80,4 oldu.

        İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #isveç
        #seçimler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor
        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Bakan Gürlek duyurdu! 81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu
        Bakan Gürlek duyurdu! 81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer
        İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"