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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

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        "LEAO UYUM SAĞLADIĞINDA GÜÇ KATACAKTIR"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray önde baskı yaparak Kocaelispor’un oyun kurmasını engelledi. 3-4 net pozisyonu vardı. Yeni transfer Deniz’in şutu direkten döndü. Deniz iyi niyetli, çalışkan, fizik gücü yüksek genç bir oyuncu. Osimhen’in yokluğunda santrfor oynayacak tek isim. Zaman içerisinde gelişecek, oynadıkça daha yararlı olacak. Yeni transfer Leao fiziksel açıdan tam olarak hazır değil. Ancak, topu iyi kullanıyor. Oyun anlayışını arkadaşları anlamış değil. Takımla bir uyum sorunu var. Bu giderildiğinde Leao takıma artı bir güç katacaktır.

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        "BARIŞ ALPER TATİLDEN DÖNEMEDİ"

        Ahmet Çakar (Sabah): Önemli pozisyonlar geldi ama maçı kazandıran gol, Abdülkerim'in uzaktan attığı şutla oldu. Kocaelispor kalecisi gole kadar mükemmeldi. Ama golde mutlak hatalı. Uzak mesafe, top üzerine ve yerden geliyor, tutayım dedi ama tutamadı. Barış Alper hâlâ kötü... Bir türlü tatilden dönemedi.

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        "MAÇIN DÜĞÜMÜNÜ ABDÜLKERİM ÇÖZDÜ"

        Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray maça gayet iyi başladı, özellikle ilk devrenin son 10 dakikasını neredeyse Kocaeli altıpasının içinde oynadılar. 40’la 45 arası Leao 3, Eren ve Abdülkerim birer net pozisyona girdiler. Özellikle Leao-Deniz bağlantısı dikkat çekiciydi, Okan Buruk’un Lizbon’da başlatmadığı iki isim İstanbul’da gayet etkiliydiler. Leao merkeze her yaklaştığında kendisi pozisyon buldu ya da yarattı arkadaşlarına. Maçın düğümünü Abdülkerim çözdü.

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        "FORMA ADALETİ SORU İŞARETİ"

        Bülent Timurlenk (Sabah): Kocaelispor karşısında Okan Buruk'tan rotasyon elbette bekleniyordu ama bu Barış ısrarını anlayabilmek mümkün değil. Genç yaşında Batrakov da Çarşamba-Pazar maça çıkmayacaksa pes artık. Yunus iyi niyetli, çok çalışkan ama merkez yerine sağ çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Barış ile o kanatta ikiz kardeşleri oynarken ilk yarıda Galatasaray'ın bütün tehlikeli atakları Leao'nun attığı toplarla geldi neredeyse... Bu takımda el freni birkaç isim var. Garanti oynamak başka şey suya sabuna dokunmamak başka şey. Sallai de Sara da Eren de bu el frenleri... Evet Osimhen sakat ama Uğurcan ve Torreira hariç kalan bütün futbolcularda forma adaleti soru işareti.

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        "OYUNDAN DEĞİL, 3 PUANDAN MUTLU"

        Mehmet Ayan (Hürriyet): Leao takıma uyumunu yükseltmiş, Deniz Gül kendisine top gelmediği zaman topa hareketlenip ekmeğini taştan çıkarmış, Yunus 10 numarada liderliği ele almış; Sara-Torreira merkezi 1-2 rakip çıkışı dışında sırıtmamıştı. Maçın genelindeki oyunun ekrandakileri ve tribündeki mutlu ettiğini söylemek güç. Teselli 3 puan.

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        "KAPTAN KİLİDİ AÇTI"

        Levent Tüzemen (Sabah): Kocaeli gibi kompakt futbolu iyi oynayan bir rakibe karşı Galatasaray'ın kanatları iyi kullanamadığını söyleyebilirim. Leao'nun oyun anlayışına arkadaşlarının uyum sağlayamadığını söyleyebilirim. Galatasaray maçın ikinci yarısında oyunu tüm hatlarıyla Kocaeli kalesine yıktı. Müthiş baskı altında kalan rakip, savunma direncine tutunmaya çalıştı. Kale önlerinden inanılmaz pozisyonları gol yapamayan Galatasaray, kaptanı Abdülkerim'in 71. dakikada dışarıdan attığı şutla Kocaeli kilidini açtı.

        8
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        #galatasaray
        #Kocaelispor
        #süper lig
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