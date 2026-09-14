Adana'da olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda bulunan kadına sopayla saldırdı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

İHA'daki habere göre şiddet sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde saldırganın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

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SAÇINDAN TUTUP EVİN İÇİNE GÖTÜRDÜ

Bir süre devam eden olayın ardından saldırgan, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.