Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!

        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!

        Adana'da, saldırgan bir kişinin, bir kadını balkonda sopa ile darp etmesi saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Bir süre devam eden olayın ardından saldırgan, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!

        Adana'da olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda bulunan kadına sopayla saldırdı.

        YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

        İHA'daki habere göre şiddet sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

        Görüntülerde saldırganın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

        REKLAM

        SAÇINDAN TUTUP EVİN İÇİNE GÖTÜRDÜ

        Bir süre devam eden olayın ardından saldırgan, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Sarıçam
        #adana haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor
        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Bakan Gürlek duyurdu! 81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu
        Bakan Gürlek duyurdu! 81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer
        İsveç'te sol ittifaktan kıl payı zafer
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"