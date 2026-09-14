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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kocaelispor Eski hakemler, Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

        Eski hakemler, Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeledeki kritik pozisyonları ve hakem performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederken; yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        2

        - Lucas Torreira'nın Berkan Kutlu'ya yaptığı faulde kart gerekir mi?

        Seçim Demirel: Tabanı tam otursa, dizi bükmese daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Hakem burada faulle birlikte sarı kartını kullanmalıydı.

        3

        Bülent Yıldırım: Hakem burada faule hükmetti. Kocaelisporlu oyuncu topla oynadıktan sonra Torreira geç kalıyor. Kontrolsüz faul sınırında olduğunu, hakemin farkındalığı anlamında hangi saniye olursa olsun bunu bu şekilde görse sarı kart göstermesi gerektiğini değerlendiriyorum. Torreira'ya sarı kart gerekirdi.

        4

        Aleks Taşçıoğlu: Tabanla bir geliş var ama tam oturmuyor. Sıyırıyor. Kontrolsüz hareket. Sarı kart olması gerekirdi.

        5

        - Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

        Seçim Demirel: Faul kararı, gol iptali ve VAR müdahalesi doğru. Eğer faul olmasaydı bu sefer ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilecekti ki o da doğru olurdu.

        6

        - Deniz Gül'ün penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

        Seçim Demirel: Çok etkili bir itme, çekme yok. Oyuncunun sonraki hareketini kısıtlamıyor. Çok kolay bir şekilde kendini yere bırakıyor. Hakemin devam kararını doğru buluyorum.

        7

        Bülent Yıldırım: Bu bir ikili mücadele yine. Devam, ihlal yok.

        Aleks Taşçıoğlu: Topu alıyor, rakibinden kurtarıyor. Evet bir el var omzunda. Ben burada devam kararını doğru buluyorum.

        8

        - Deniz Gül'ün yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray'ın beklediği penaltı

        Seçim Demirel: Abartılı bir şekilde düştüğü için Deniz Gül, temas var ama etkili değil. Penaltıyı gerektirecek değil. Devam kararını doğru buluyorum.

        9

        Bülent Yıldırım: Asla bir ihlal değil. Teması alınca bundan faydalanmayı düşünmüş. Penaltı yok. Devam kararı doğru.

        10

        Aleks Taşçıoğlu: Deniz Gül topu kurtarıyor, devamında Kocaelisporlu oyuncu pozisyonunu alıyor. Bir temas var ama o temas Deniz Gül'den geliyor. Ben ihlal olduğunu düşünmüyorum. Aldatma da olduğunu düşünmüyorum. Devam kararı doğru.

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        #galatasaray
        #Kocaelispor
        #Trio
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