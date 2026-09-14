Eski hakemler, Galatasaray-Kocaelispor maçını değerlendirdi

Aleks Taşçıoğlu: Deniz Gül topu kurtarıyor, devamında Kocaelisporlu oyuncu pozisyonunu alıyor. Bir temas var ama o temas Deniz Gül'den geliyor. Ben ihlal olduğunu düşünmüyorum. Aldatma da olduğunu düşünmüyorum. Devam kararı doğru.