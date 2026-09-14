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        Haberler Dünyadan Meghan Markle ve Prens Harry'nin İngiltere'deki yeni hayatından ilk kareler

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin İngiltere'deki yeni hayatından ilk kareler

        Meghan Markle, eşi Prens Harry ve iki çocuğuyla İngiltere'de başlayan yeni hayatlarından görüntüleri sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Meghan Markle, eşi Prens Harry ve iki çocuğuyla İngiltere'ye dönüşüne dair ilk görüntüleri paylaştı. Sussex Düşesi, eşi Prens Harry ile birlikte 7 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 5 yaşındaki kızı Prenses Lilibet ile köpekleri Pula ve Mia'nın görüntülerini, İngiltere'ye döndükten sonraki yaşamlarından bir kesit olarak takipçilerine sundu.

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        45 yaşındaki Markle, 41 yaşındaki eşi Prens Harry ile el ele yürüdüğü, çocuklarının bisiklet sürdüğü sahnelerden oluşan görüntüleri, kalp ve İngiltere bayrağı emojileriyle paylaştı.

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        2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Meghan ve Harry çifti, 26 Ağustos'ta İngiltere'ye döndü. Çocukları Archie ve Lilibet'in İngiltere'de okula gitmesiyle birlikte, uzun bir süre için İngiltere'de kraliyete ait olmayan bir konutu kullanacakları öğrenilen Sussex çiftinin ABD'nin Montecito bölgesindeki 14 milyon dolarlık evlerini de satmadıkları aktarıldı.

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        İngiltere'ye dönse de kraliyet hayatına giriş yapmayacakları ve bağımsız iş anlaşmalarını sürdürmeye devam edecekleri öğrenilen Meghan ve Harry ikilisi, "bireysel vatandaş" statüsünde kalacak ve kraliyet ailesinin resmi görevlerini yürüten üyeleri olarak kabul edilmeyecek.

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        Sussex çiftinin İngiltere'ye dönmesiyle birlikte Kral Charles bir mektup paylaşarak ikilinin yeni statüsüne dair açıklama yaptı. Kral adına Lord Chamberlain tarafından paylaşılan mektupta, çiftin "Kraliyet Altesleri" (majeste) ünvanlarını kullanamayacağı belirtildi.

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        "Dük ve Düşes'in Ocak 2020'de hükümdar adına temsil görevlerini yürütmekten çekildiği ve artık kraliyet ailesinin görevli üyeleri olmadığı biliniyor" denilen mektupta, "Devlet ve kraliyet görevlerini yerine getiren kraliyet ailesi üyelerinden farklı olan bu statü; çifte mali bağımsızlık ve mahremiyetlerini istedikleri şekilde koruma konusunda sağladığı kişisel hareket alanıyla birlikte tamamen gözetilmeye devam edecektir" açıklamasına yer verildi.

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        Mektubun, Sussex çiftinin statüsüne ilişkin şüphe veya kafa karışıklığını önlemek amacıyla yayımlandığı belirtilirken, çiftin destekledikleri yardım kuruluşları aracılığıyla yeniden kamuoyu önüne çıkmasının beklendiğine de değinildi.

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        "Dük ve Düşes'in hayırseverlik faaliyetleri kendilerini ilgilendiren kişisel bir meseledir ve bireysel kişiler sıfatıyla yürütülmektedir" denilen mektupta, "Kısacası konumları, ticari ve hayırseverlik faaliyetleri bulunan bireysel vatandaşlarınkine benzemektedir" ifadesi kullanıldı.

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        #kraliyet
        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #İngiltere
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