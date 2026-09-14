Meghan Markle ve Prens Harry'nin İngiltere'deki yeni hayatından ilk kareler

Meghan Markle, eşi Prens Harry ve iki çocuğuyla İngiltere'ye dönüşüne dair ilk görüntüleri paylaştı. Sussex Düşesi, eşi Prens Harry ile birlikte 7 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 5 yaşındaki kızı Prenses Lilibet ile köpekleri Pula ve Mia'nın görüntülerini, İngiltere'ye döndükten sonraki yaşamlarından bir kesit olarak takipçilerine sundu.