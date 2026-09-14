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        Haberler Gündem 3. Sayfa 24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu

        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu

        Antalya'da, otomobilin ağaca çarptığı kazada sağlık çalışanı 24 yaşındaki Ahsengül İnce hayatını kaybetti, kardeşi sürücü İsmail Can İnce ise ağır yaralandı. Ahsengül İnce'nin cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu

        Antalya'da kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkiinde meydana geldi.

        İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

        KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ AĞABEY YOĞUN BAKIMDA

        İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı.

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        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.

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        #Antalya
        #trafik kazası
        #Ahsengül İnce
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