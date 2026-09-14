Antalya'da kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkiinde meydana geldi.

İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ AĞABEY YOĞUN BAKIMDA

İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı.

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BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.