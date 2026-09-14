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        Haberler Gündem Yargı 11 aylık Büşra bebek satıldı mı? Anneden itiraf, babadan ret

        11 aylık Büşra bebek satıldı mı? Anneden itiraf, babadan ret

        Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Anne Elif Balıkçı, bebeğin babası tarafından para karşılığında verildiğini öne sürerken, baba Yusuf Balıkçı iddiaları reddetti. Bölgede güvenlik kameraları incelenirken, Büşra'nın diğer 4 kardeşi devlet korumasına alındı ve soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?

        Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında anne Elif Balıkçı'nın (27) 'satıldı' iddiasına karşın, baba Yusuf Balıkçı, bebeğin kaybolduğuna yönelik ifadesinde direndiği belirtildi. Kara yolları üzerindeki kameralar incelemeye alınırken, kayıp bebeğin izine henüz rastlanmadı.

        DHA'daki habere göre olay; 10 Eylül'de Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan besicilik yapmak için geçici olarak köye gelen ailenin gelini Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 1 gün boyunca ekipler tarafından arazide arama tarama çalışmaları yapıldı.

        ARAZİYE ELBİSELERİNİ BIRAKMIŞLAR

        Büşra Balıkçı'yı yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

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        ANNE-BABA VE 7 KİŞİ GÖZALTINDA

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin para karşılığı satıldığı veya kaçırılmış olması şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 7 kişiyi gözaltına aldı. Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti.

        Gözaltındaki ifade işlemleri süren Yusuf Balıkçı ise annenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, çocuğun kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini tekrar etti.

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        KAMERALAR İNCELEMEDE

        Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor.

        Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi.

        Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken, şüphelilerin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.

        Gözaltına alınanlar arasında, olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi.

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        Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

        DİĞER 4 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

        Olayın İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından süreç yakından takip edilmeye başlanmıştır. Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup, adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

        Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz" denildi.

        YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazılar iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

        AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

        Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde, 10 Eylül'de akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürmüş, araçtan 2 kişinin indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B.'nin gördüğünü iddia etmişti.

        Valilikten yapılan açıklamada ise aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiği, olayın kaçırılmış veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddiaların geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

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