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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!

        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 5 kıtada, 100'den fazla ülkede, 20'den fazla dile çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' dünyayı kasıp kavuruyor. Türk televizyon tarihinin en başarılı grafiğine imza atan dizi; 5 kıtada, 100’den fazla ülkede, 20’den fazla dile çevrilerek farklı kültürlerden ve dillerden milyonlarca izleyiciyi aynı heyecanda buluşturmayı başardı.

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        'Kızılcık Şerbeti', Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’ya uzanan devasa bir coğrafyada izlenme rekorları kırıyor. İspanya’da Kastilya İspanyolcası ile yayınlanan dizi; Şili, Meksika, Uruguay ve Porto Riko gibi birçok Latin Amerika ülkesinin vazgeçilmezi oldu. Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde kendi yerel dillerinde yayınlanarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

        Rusya, Ukrayna ve Orta Asya’da hem dijital platformlarda hem de televizyon kanallarında Rusça, Kazakça ve Gürcüce gibi yerel dillerle yaygın bir erişime ulaştı. Polonya ve Kanada ekranlarında yerini alan Kızılcık Şerbeti, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de büyük beğeniyle izleniyor. 'Kızılcık Şerbeti', Hindistan, Letonya, Pakistan, Malezya ve Endonezya’da milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

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        4 başarılı sezonun ardından 'Kızılcık Şerbeti', sürprizlerle dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu cuma 5'nci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi Haberi Görüntüle
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        #kızılcık şerbeti
        #dizi
        #show tv
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