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        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

        Yurt genelinde 17 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen için zilin çaldığı eğitim- öğretim yılının ilk gününde Gazi Anadolu Lisesi'nde, Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

        "Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

        Bu tatlı heyecanı, 42 yıllık geçmişiyle Başkent'in gözde kurumlarından olan Gazi Anadolu Lisesi'nde yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Yeni eğitim, öğretim yılımızın eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çocuklarımızın elinden tutan, onların ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vazifelerini yaparken şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

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        Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da, pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, bilimde ve diğer alanlarda çocuklarımızın başarıları yükseliyor. 91 ülkenin katıldığı PİSA 2025 Raporu'na göre Türkiye puanını en fazla artıran ülke oldu.

        Bu başarılı sonuçların ortaya çıkmasında emek veren öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıyı birilerinin küçümsemeye çalıştığını da görüyoruz. Bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz.

        Gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır dedik. 2002 yılında eğitime ayrılan pay 4'üncü sıradayken bugün yüzde 15 ile ilk sıradadır. Sadece Ankara'da 544 yeni dersliği hizmete verdik. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

        Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak için her türlü imkanı seferber ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla kitabı, okullar açıldığında öğrencilerimizle buluşturduk. İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen sadece onu hayata taşıma tarzımızdır. Küresel rekabetin kızıştığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. İlerlemenin, kalkınmanın yolu eğitimde alınan mesafedir. Hayatta kalmak içinde nitelikli eğitime ihtiyacımız var.

        Öğrencilerimizin vizyonu olabildiğince geniş ve açık olacak. Evlatlarımız önce kendi milletini ve ülkesini iyi tanıyacak. Gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanacak ancak teknolojinin esiri olmayacak. Ailelerimizi sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın milli ve manevi değerlere bağlı olmasını, ahlakını önemseyecek. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz.

        Maarif Modelimizle, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi umut ediyoruz.

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